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Международный день защиты окружающей среды: как сортировать мусор дома

05.06.2020

Сегодня, 5 июня, весь мир отмечает Международный день защиты окружающей среды. Всемирный день окружающей среды является для Организации Объединенных Наций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также напоминает нам о том, почему каждому из нас так важно заботиться о природе. Читайте материал о том, как правильно сортировать мусор дома, прямо сейчас!

Почему важно сортировать мусор

Мусор является довольно ценным ресурсом. Обычную бумажную упаковку из-под хлопьев можно переработать семь раз, а 60 килограмм такой бумаги равноценны одному дереву. В Украине сортируют всего 3% отходов, а вот в Европе — около 60%. Неотсортированный мусор сжигают либо отправляют на полигоны, которые занимают огромные территории. А кучи хлама на них могут быть высотой с двадцатиэтажный дом.

На свалке мусор перемешивается и уже не пригоден к переработке. На то, чтобы его отмыть, уходит много воды, поэтому переработчики просто покупают отсортированное сырье за рубежом.

С чего начать сортировку мусора

Во-первых, вам нужно завести отдельную емкость для вторсырья. Если у вас небольшая квартира или дом, то  можно складывать все, что пойдет на переработку, в одну коробку, а на сортировочной станции раскладывать в отдельные баки. Во-вторых, найти адреса пунктов приема рядом с вашим домом. Сейчас некоторые супермаркеты в разных городах Украины также принимают вторсырье и старые батарейки.

Бумага 

Что можно переработать

  • Картон.
  • Офисную бумагу, газеты, глянцевые журналы, книги, тетради.
  • Упаковку из-под напитков и продуктов.

Что не перерабатывается

  • Салфетки, полотенца, обои. Ведь это  продукты, которые уже  перерабатывали много раз. В них много клея, который снижает качество сырья.
  • Бумажные стаканчики и ламинированная бумага. Они покрыты тонким слоем полиэтилена, поэтому перерабатывать их очень дорого. 

Как правильно подготовить мусор к переработке

На сортировочной станции рекомендуют предварительно разложить бумагу по типам – белая, цветная и картон.

Пластик

Существует семь видов пластика. Их можно различить по отметке в виде треугольника и цифре в нем. Продукты без маркировки к переработке не принимают.

Что можно переработать

  • Пластиковые бутылки.
  • Полиэтилен высокой плотности. Из него делают флаконы для лекарств, крышечки, молочные бутылки. 
  • Полиэтилен низкой плотности. Это тянущиеся пакеты, различные флаконы, крышки.

Что не перерабатывается

  • Пластик ПВХ. Это опасный для здоровья пластик, не пригодный для вторичного использования. 
  • Полистирол. Это материал, из которого делают одноразовую посуду и контейнеры для еды в супермаркетах, упаковки для жидкого мыла. Из него получается плохое сырье. 
  • Трубочки и ушные палочки. Они очень легкие, и их трудно прессовать.

Как подготовить к переработке

Весь пластик нужно промыть от остатков пищи. Бутылки необходимо смять и закрыть крышкой, чтобы они занимали меньше места.

Стекло

Что можно переработать

  • Целые и битые бутылки разных цветов.
  • Банки из-под консервации.
  • Флаконы от лекарств.

Что нельзя переработать

  • Хрусталь.
  • Жаростойкое и ударопрочное стекло, из которого делают посуду для микроволновых печей.

Как подготовить мусор к переработке

 В первую очередь, нужно помыть бутылку, снять крышку. Наклейки и дозаторы с флаконов снимать не нужно.

Металл

Что можно переработать

  • Банки из-под напитков.
  • Флаконы из-под дезодоранта, пены для бритья, лака для волос.
  • Консервные банки.
  • Чистую фольгу.

Что не перерабатывается

Только банки из-под краски и строительных материалов.

Как подготовить мусор к переработке

Банки помыть и осторожно сжать ногой в обуви.

Что делать с едой

Для переработки органических отходов можно поставить компостное ведро. В нем продукты перегнивают и превращаются в удобрение. Такое ведро не занимает много места и при правильном использовании не выделяет неприятных запахов.

Куда деть опасные отходы

Опасные отходы – это энергосберегающие лампы, ртутные термометры, батарейки, бытовая техника и электроника, машинное масло, лекарства, жидкая химия. Такие отходы нельзя выбрасывать в обычный мусор. Их нужно сдавать на утилизацию, которая сейчас платная. Другие опасные отходы можно сдать лицензированным переработчикам.

Как уменьшить количество отходов

Самое главное – отказаться от одноразовых вещей. Например, можно ходить в магазин со своей сумкой, а в кафе пользоваться своей чашкой вместо стаканчика. Некоторые заведения даже делают скидку за это. Если пользоваться многоразовыми вещами нет возможности, можно заменить их экологическими аналогами. Пластиковые ватные палочки можно заменить деревянными, а одноразовую посуду из полистирола – соломенной.

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