Сегодня, 5 июня, весь мир отмечает Международный день защиты окружающей среды. Всемирный день окружающей среды является для Организации Объединенных Наций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также напоминает нам о том, почему каждому из нас так важно заботиться о природе. Читайте материал о том, как правильно сортировать мусор дома, прямо сейчас!

Почему важно сортировать мусор

Мусор является довольно ценным ресурсом. Обычную бумажную упаковку из-под хлопьев можно переработать семь раз, а 60 килограмм такой бумаги равноценны одному дереву. В Украине сортируют всего 3% отходов, а вот в Европе — около 60%. Неотсортированный мусор сжигают либо отправляют на полигоны, которые занимают огромные территории. А кучи хлама на них могут быть высотой с двадцатиэтажный дом.

На свалке мусор перемешивается и уже не пригоден к переработке. На то, чтобы его отмыть, уходит много воды, поэтому переработчики просто покупают отсортированное сырье за рубежом.

С чего начать сортировку мусора

Во-первых, вам нужно завести отдельную емкость для вторсырья. Если у вас небольшая квартира или дом, то можно складывать все, что пойдет на переработку, в одну коробку, а на сортировочной станции раскладывать в отдельные баки. Во-вторых, найти адреса пунктов приема рядом с вашим домом. Сейчас некоторые супермаркеты в разных городах Украины также принимают вторсырье и старые батарейки.

Бумага

Что можно переработать

Картон.

Офисную бумагу, газеты, глянцевые журналы, книги, тетради.

Упаковку из-под напитков и продуктов.

Что не перерабатывается

Салфетки, полотенца, обои. Ведь это продукты, которые уже перерабатывали много раз. В них много клея, который снижает качество сырья.

Бумажные стаканчики и ламинированная бумага. Они покрыты тонким слоем полиэтилена, поэтому перерабатывать их очень дорого.

Как правильно подготовить мусор к переработке

На сортировочной станции рекомендуют предварительно разложить бумагу по типам – белая, цветная и картон.

Пластик

Существует семь видов пластика. Их можно различить по отметке в виде треугольника и цифре в нем. Продукты без маркировки к переработке не принимают.

Что можно переработать

Пластиковые бутылки.

Полиэтилен высокой плотности. Из него делают флаконы для лекарств, крышечки, молочные бутылки.

Полиэтилен низкой плотности. Это тянущиеся пакеты, различные флаконы, крышки.

Что не перерабатывается

Пластик ПВХ. Это опасный для здоровья пластик, не пригодный для вторичного использования.

Полистирол. Это материал, из которого делают одноразовую посуду и контейнеры для еды в супермаркетах, упаковки для жидкого мыла. Из него получается плохое сырье.

Трубочки и ушные палочки. Они очень легкие, и их трудно прессовать.

Как подготовить к переработке

Весь пластик нужно промыть от остатков пищи. Бутылки необходимо смять и закрыть крышкой, чтобы они занимали меньше места.

Стекло

Что можно переработать

Целые и битые бутылки разных цветов.

Банки из-под консервации.

Флаконы от лекарств.

Что нельзя переработать

Хрусталь.

Жаростойкое и ударопрочное стекло, из которого делают посуду для микроволновых печей.

Как подготовить мусор к переработке

В первую очередь, нужно помыть бутылку, снять крышку. Наклейки и дозаторы с флаконов снимать не нужно.

Металл

Что можно переработать

Банки из-под напитков.

Флаконы из-под дезодоранта, пены для бритья, лака для волос.

Консервные банки.

Чистую фольгу.

Что не перерабатывается

Только банки из-под краски и строительных материалов.

Как подготовить мусор к переработке

Банки помыть и осторожно сжать ногой в обуви.

Что делать с едой

Для переработки органических отходов можно поставить компостное ведро. В нем продукты перегнивают и превращаются в удобрение. Такое ведро не занимает много места и при правильном использовании не выделяет неприятных запахов.

Куда деть опасные отходы

Опасные отходы – это энергосберегающие лампы, ртутные термометры, батарейки, бытовая техника и электроника, машинное масло, лекарства, жидкая химия. Такие отходы нельзя выбрасывать в обычный мусор. Их нужно сдавать на утилизацию, которая сейчас платная. Другие опасные отходы можно сдать лицензированным переработчикам.

Как уменьшить количество отходов

Самое главное – отказаться от одноразовых вещей. Например, можно ходить в магазин со своей сумкой, а в кафе пользоваться своей чашкой вместо стаканчика. Некоторые заведения даже делают скидку за это. Если пользоваться многоразовыми вещами нет возможности, можно заменить их экологическими аналогами. Пластиковые ватные палочки можно заменить деревянными, а одноразовую посуду из полистирола – соломенной.

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