Вкус магазинных соков никогда не сравнится с прохладным домашним компотом! Одним из самых полезных справедливо считают компот из вишни. Эта ягода богата витаминами и минералами, а потому должна присутствовать в рационе круглый год. Чтобы наслаждаться ее вкусом даже тогда, когда за окном холодно, стоит уже сейчас приготовить вишневый компот на зиму. Читайте, как сварить компот из вишни в материале от редакции STB.UA.

Рецепт компота из вишни пошагово

Ингредиенты:

1 кг вишни

1 л воды

200 – 250 г сахара

Приготовление:

Воду вскипятить, добавить сахар и варить до полного его растворения. Наполнить стерилизованные банки вишней по плечики и залить получившимся сахарным сиропом. Закрыть крышками. Установить банки в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Пастеризовать 20 мин. Снять кастрюлю с огня и дать банкам остыть. Поставить в темное прохладное место на 2 недели.

Приятного аппетита!

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