Сегодня, 4 июня, в эфир телеканала СТБ вышел 36 выпуск психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили своих конкуренток. Также свое мнение о каждой маме высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание Супермамы: мама-тренер Аня, экс-жена миллионера Юля, безглютеновая мама Ира или мама-кассир Алена? Ответ найдете в материале.

В первый день участницы отправились в гости к маме-тренеру Анне, которая воспитывает в своих детях силу и мужество. Однако участницам показалось, что Аня очень мало времени уделяет своей маленькой дочке, а старший сын и вовсе хочет жить отдельно.

А вот в гостях у безглютеновой мамы Иры конкурентки попробовали интересную еду. В этом деле Ира мастер. И не удивительно, ведь много времени посвящает готовке. А вот воспитанию своих троих сыновей — не очень. Иначе почему они ненавидят друг друга?

В гостях у экс-жены миллионера Юлии участницы узнали, как можно выйти замуж за очень богатого человека и чем потом за такое счастье придется заплатить. Также конкуренткам показалось, что дети Юлии, несмотря на зажиточность, несчастны.

Но больше всех участниц шокировала народная мама-кассир Алена, которая последние полгода не живет со своим сыном, а обитает в хостеле и пытается пробиться в большой шоу-биз.

Так кто же из участниц получил заветное звание Супермамы? Кому эксперт по вопросам детской возрастной психологии отдал свои бонусные баллы? Такого финала не ожидал никто! После бурной перепалки участниц с мамой-кассиром Аленой она не выдержала напора конкуренток и покинула проект до прихода Дмитрия Карпачева. Свои бонусные баллы ведущий проекта отдал маме-тренеру Анне. Именно она и получила звание Супермамы.

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