На этой неделе заветное звание Супермамы получила мама-тренер Анна. Именно ей эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев отдал свои бонусные баллы. Как же изменилась жизнь Анны и ее семьи после проекта? И с кем из участниц она продолжает общение? Читайте в эксклюзивном интервью с победительницей проекта «Супермама» Анной.

Анна, почему вы решили принять участие в проекте?

Я очень люблю свою семью, свой образ жизни, работу и людей, которые меня окружают. Было интересно поделиться этим со зрителями. Очень жаль, что в формате одной передачи нельзя передать всю атмосферу, но мы довольны своим выпуском. Уверена, что наша история не оставила равнодушными зрителей.

Какое впечатление на вас произвели участницы?

Каждая из участниц безусловно произвела на меня впечатление. Я наблюдала за их историями и понимала, как мне нравится моя жизнь. У каждой из нас свой путь и свой жизненный опыт, поэтому мне сложно давать оценку увиденному на съемках и лично каждой девушке, тем более я уже достаточно высказалась на эфирах. Спустя время я чувствую и вижу все ситуации совсем под другим углом и знаю, что ни одна из нас не пришла бы в этот проект, если бы не любила всем сердцем своих детей.

Поддерживаете ли вы связь с участницами после съемок?

После проекта мы поддерживаем связь только с Ирой. Она мне ближе всего по духу, несмотря на то, что у нас отличаются мнения в вопросах питания.

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Во время финала вы пообещали Дмитрию Карпачеву, что сделаете для сына отдельную комнату. Удалось ли это реализовать?

Мы провели семейный совет, выслушали пожелания детей и планируем сделать перестановку и небольшой ремонт, чтобы в комнате максимальное пространство занимал Женя и его любимый велосипед. Маша боится спать одна в комнате, поэтому момент расселения из-за этого затягивается. Главное, что мы начали работать в этом направлении.

Изменилось ли что-то после проекта?

Сразу после проекта начался карантин. Мы провели 2,5 месяца вместе. Очень дружно жили без Кати, бабушек, садика, школы и нашей с Максимом работы вне дома. Эта ситуация еще раз показала мне, что у нас в семье все отлично и нет никакого дисбаланса. Мы наслаждались компанией друг друга и это еще больше укрепило нас, как семью.

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