Сегодня в 22:55 на телеканале СТБ выйдут 7 и 8 серии мелодрамы «Позднее раскаяние» (Film.UA) от известного украинского режиссера Оксаны Байрак. С понедельника по четверг зрители будут следить за судьбами одноклассников Киры и Сережи, которым предстоит пройти множество жизненных испытаний. Но что же произойдет в 7 и 8 сериях фильма «Позднее раскаяние»?

Между Сережей и Светланой зарождается чувство. Подруга Киры Лена понимает, что та глубоко несчастна. Она уговаривает Киру уйти от мужа и помогает ей найти работу няни. Однако о Кириных планах становится известно Максиму. Лика узнает тайну матери. Чтобы вывести мать на чистую воду, девушка просит Томаша сыграть роль ее жениха перед родителями. На семейном ужине происходит страшный скандал…

Режиссер: Оксана Байрак

Производство: Film.UA, 2013 год

В ролях: Анна Синякина, Анастасия Ричи, Артем Крестников, Алексей Барбинов, Регина Мянник, Олег Масленников-Войтов, Максим Дрозд, Наталия Васько, Сергей Калантай, Яна Глущенко, Игорь Верник, Дарья Волга, Римма Зюбина и др.

Video: «Позднее раскаяние»: что произойдет в 7 и 8 сериях (анонс) Сериал Позднее раскаяние - 7 и 8 серии на сайте СТБ уже 04.06.2020 . О чем сюжет 7 и 8 серии фильма Позднее раскаяние читайте в анонсе

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