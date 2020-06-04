Что звезды предвещают всем знакам зодиака 5 июня? Как лучше начать и провести этот день? Чтобы быть уверенным в сегодняшнем дне — читайте гороскоп на 5 июня 2020 года от экстрасенсов СТБ!

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Овен

Вы сегодня просто мастер своего дела! Не волнуйтесь за реализацию своих замыслов. Просто приступите к выполнению плановых заданий.

Телец

Успешный день — это про Тельцов. Вы успешно выполняете порученную работу. Однако не забывайте отдыхать. Сегодня постарайтесь пораньше закончить работу или дела по дому, чтобы уделить время себе.

Близнецы

Если собрались на встречу с друзьями или прогулку в парке, не забывайте о маске. Она все еще нужна. В последнее время вы стали достаточно легкомысленным в отношении к своему здоровью. Звезды не предвидят заболеваний, но рекомендуют быть осторожнее и внимательнее.

Рак

Вам сегодня придется побегать. И речь вовсе не о спорте. Много дел свалится на ваши плечи, и как назло все в один день. Не отчаивайтесь, вы все решите к концу дня.

Лев

Звезды испытывают Львов на терпение. Сегодня вас будет раздражать практически все. Но помните, что ваши родные и близкие вовсе не виноваты в проблемах. Не выплескивайте негатив на них!

Дева

Не нагружайте себя лишними мыслями. Чувство вины вам не свойственно, однако сегодня можете испытать что-то подобное. Если вас этот вопрос и правда слишком гложет, то напишите сообщение или позвоните человеку.

Весы

5 июня вам не справиться без помощи и поддержки друзей. Воспользуйтесь пятницей не для громких гуляний, а для мирного и тихого разговора. Созвонитесь по видеосвязи или посетите террасу.

Скорпион

Пора восполнять энергию. Как это сделать? Проще простого. Вкусная еда, бокал красного вина (но не более), классный фильм или просмотр программы о путешествиях.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам повременить с поездками за город или в другие области. Останьтесь в эти выходные дома.

Козерог

Козероги сегодня будут избалованы вниманием. Старые знакомые вдруг объявятся, или прошлая любовь напишет нежданно-негаданно. Не воспринимайте все близко к сердцу. Ничего серьезного это не предвидит.

Водолей

Водолеи настроены положительно. Вы решительны как никогда. И это качество красит вас очень даже. Близкие восхищаются умением успевать все и везде. Но не забывайте отдыхать.

Рыбы

Сегодня вам не стоит тратить силы на рутинные дела, это только вымотает вас еще больше. Вы все успеете решить и в начале следующей недели. А выходные для Рыб начинаются уже с пятницы.

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