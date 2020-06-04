Егор Крутоголов с женой Катей отметили агатовую свадьбу

Актер сериала «Папаньки» и художественный руководитель «Дизель Студио» Егор Крутоголов рассказал, в чем секрет его 14-летнего брака и как они с женой отметили годовщину. Подробнее – в материале!

Егор Крутоголов познакомился со своей возлюбленной Катей в родном Николаеве. Тогда им было по 16 и 13 лет соответственно. Сначала дружили, а спустя пять лет стали парой. На сегодняшний день они в браке уже 14 лет и вместе воспитывают двух сыновей — Льва и Макса. Егор — примерный семьянин, он любит свою работу, но семья для него всегда на первом месте. В чем же секрет их счастливых отношений?

Поднимать крышку унитаза до и опускать после (смеётся. — Прим. ред.). А если серьезно, то мне кажется, что после женитьбы важно вписать свою половинку в уравнение своей жизни и всегда его учитывать при жизненных расчётах. В отношениях главное — не изменять, уважать друг друга и всегда искать компромиссы. Мы с моей женщиной договорились, что будем идти по жизни вместе. Теперь я уже не один в упряжке, нас двое. Нельзя отморозиться, мол, я сам по себе, а ты сама по себе. Я командный игрок, и мне важно партнерство, которое есть у нас с Катей.

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