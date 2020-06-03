Состоялся 10 сезон реалити «Холостяк»! Главный герой Макс Михайлюк выбрал Дашу, однако пара так и не сохранила своих отношений. В финальном пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» выяснилось, что причиной расставания стали интимные связи Макса с другой финалисткой. Поклонники разделились на два лагеря: кто-то оправдывает Холостяка, а кто-то поддерживает решение Даши. Главный герой тем временем обратился ко всем подписчикам и поблагодарил за поддержку.

На проект «Холостяк» Макс Михайлюк пришел с 800 подписчиками. Поэтому на первых порах общаться с аудиторией главному герою не приходилось. Зрители сразу же полюбили честного, простого и принципиального парня-пилота, который любил пошутить, покушать и поделиться своей профессией с девушками. Так за три месяца аудитория Макса увеличилась до 240 тысяч и продолжает активно расти.

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Спустя неделю после финального пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» мужчина обратился ко всем зрителям с благодарностью за поддержку. Также Макс признался, что не хочет “хайпить” на истории, которая сложилась по итогу 10 сезона.

Также Холостяк отметил, что он далеко не публичный человек, поэтому обсуждать личное на публике — не в его стиле: «Я не инстаграмная личность, если честно, мне никогда не было интересно выносить сор из избы, участвовать в сплетнях и кого-то обсуждать».

Однако в силу того, что Макс чувствует долг перед аудиторией, он решил объясниться и извиниться, что не оправдал чьих-то ожиданий.

«Я искренне хотел оставить всё, как есть, и жить дальше. Но чувствую, что у меня появился определённый долг перед вами, перед той аудиторией, которая смотрела весь сезон, переживала, подбадривала, писала хорошие, добрые слова. Ещё раз хочу сказать вам огромное спасибо. Извините, если не оправдал чьих-то ожиданий, не выбрал понравившуюся вам участницу, что-то сделал или не сделал. Но только я в ответе за все свои решения и действия. Честно, я не хочу этого хайпа, как хотят его другие. И как видите, не все так плохо у всех. Я бы даже сказал, очень хорошо».

В конце Холостяк обратился ко всем зрителям и поклонникам с благодарностью: «Хочу обратиться к людям, которые со мной от начала и до конца, к людям, которые умеют слушать и слышать, понимать и не строят догадок, не перекручивают информацию, не держат зла за то, что я поступал, как считал нужным. Раньше у меня было всего 800 подписчиков — моих друзей и знакомых. И вмиг вас стало больше 200К, таких всех разных, с собственными интересами, судьбами, жизненными целями. Я благодарен всем, кто проживает свою жизнь и не обсуждает мою. Кто со мной, несмотря на мой выбор и симпатии. Хочу сказать вам огромное человеческое спасибо и пожелать, чтобы у вас всё было хорошо!».

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