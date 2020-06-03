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«Выбор матери»: актеры драматического сериала

03.06.2020

В основе сюжета драматического сериала «Выбор матери» ‒ история учительницы Елены, которая решает защитить свою ученицу Инну. 8-летняя девочка регулярно подвергается истязаниям и может погибнуть от рук собственной матери и отчима. Подробнее об актерах сериала «Выбор матери» читайте в материале.

 Ева Шевченко-Головко 

выбор матери

Ева Шевченко-Головко ‒ перспективная украинская актриса. Девочка с самого раннего возраста мечтала стать актрисой. Родители ее поддерживали, водили на кастинги. И это не могло не принести результатов. Девочку заметили, и первую большую роль в кино Ева получила в 2014 году. 

В сериале «Выбор матери» юная актриса исполнила роль маленькой девочки Инны, которая страдает от рук своей матери. Девочку ежедневно избивает ее отчим, а мать потакает ему, потому что боится потерять любимого. В отчаянии Инна убегает из дома и просит свою учительницу увезти ее из города, потому что боится за свою жизнь. 

Валерия  Ходос

выбор матери

Валерию Ходос называют «голубкой украинской сцены». Молодая, хрупкая, обаятельная артистка полна творческих планов. Девушка с детства была очень творческой натурой: пела в хоре, занималась в драмкружке, окончила музыкальную школу. Актрисой Валерия решила стать, когда в 10 классе увидела постановку «Мастер и Маргарита» в театре им. И. Франко. 

Сегодня Валерия очень востребована в кино. На ее счету уже больше десятка ролей в полнометражных фильмах и сериалах. 

В сериале «Выбор матери» Валерия Ходос сыграла главную героиню ‒ молодую учительницу Елену, которая пытается спасти маленькую девочку от непутевой матери и отчима-тирана. Женщина похищает маленькую девочку и пытается вывезти ее за границу. Ее не пугают последствия, она лишь хочет спасти жизнь своей ученицы ‒ 8-летней Инны, которую регулярно избивал отчим. 

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Артемий Егоров

выбор матери

В детстве Артемий был скромным и миролюбивым мальчиком. Он не любил конфликты и не вступал в мальчишеские драки. Юноша не мог представить свою жизнь без театра и кино, ведь с 4-летнего возраста мечтал о сцене. Тем не менее Артемий не сразу решил стать актером. Юноша окончил автодорожный техникум и даже подумывал стать дальнобойщиком. Но от судьбы не убежишь ‒ и уже в 2009 году Артемий поступил на актерские курсы при Одесской киностудии. Сегодня Артемий ‒ востребованный актер. На его счету участие почти в 30 работах. 

Даша Творонович 

выбор матери

Дарья с самого детства мечтала стать художницей. Она разрисовывала все, что попадалось ей под руки: от альбомных листов до квитанций за телефон. Однако в свободное от учебы время все же мечтала о театре, поэтому на последнем курсе все же перевелась на театральный факультет. Дарья ‒ девушка творческая. Она всегда говорит о себе в шутливой форме, однако мечтает сыграть несколько драматических ролей. 

В сериале «Выбор матери» Дарья сыграла Марину Марчук ‒ непутевую мать 8-летней девочки, которая готова пожертвовать собственной дочерью ради любимого мужчины. 

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