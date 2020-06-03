В основе сюжета драматического сериала «Выбор матери» ‒ история учительницы Елены, которая решает защитить свою ученицу Инну. 8-летняя девочка регулярно подвергается истязаниям и может погибнуть от рук собственной матери и отчима. Подробнее об актерах сериала «Выбор матери» читайте в материале.

Ева Шевченко-Головко

Ева Шевченко-Головко ‒ перспективная украинская актриса. Девочка с самого раннего возраста мечтала стать актрисой. Родители ее поддерживали, водили на кастинги. И это не могло не принести результатов. Девочку заметили, и первую большую роль в кино Ева получила в 2014 году.

В сериале «Выбор матери» юная актриса исполнила роль маленькой девочки Инны, которая страдает от рук своей матери. Девочку ежедневно избивает ее отчим, а мать потакает ему, потому что боится потерять любимого. В отчаянии Инна убегает из дома и просит свою учительницу увезти ее из города, потому что боится за свою жизнь.

Валерия Ходос

Валерию Ходос называют «голубкой украинской сцены». Молодая, хрупкая, обаятельная артистка полна творческих планов. Девушка с детства была очень творческой натурой: пела в хоре, занималась в драмкружке, окончила музыкальную школу. Актрисой Валерия решила стать, когда в 10 классе увидела постановку «Мастер и Маргарита» в театре им. И. Франко.

Сегодня Валерия очень востребована в кино. На ее счету уже больше десятка ролей в полнометражных фильмах и сериалах.

В сериале «Выбор матери» Валерия Ходос сыграла главную героиню ‒ молодую учительницу Елену, которая пытается спасти маленькую девочку от непутевой матери и отчима-тирана. Женщина похищает маленькую девочку и пытается вывезти ее за границу. Ее не пугают последствия, она лишь хочет спасти жизнь своей ученицы ‒ 8-летней Инны, которую регулярно избивал отчим.

Фильм Выбор матери – 3 серия смотреть онлайн

Фильм Выбор матери – 4 серия смотреть онлайн

Артемий Егоров

В детстве Артемий был скромным и миролюбивым мальчиком. Он не любил конфликты и не вступал в мальчишеские драки. Юноша не мог представить свою жизнь без театра и кино, ведь с 4-летнего возраста мечтал о сцене. Тем не менее Артемий не сразу решил стать актером. Юноша окончил автодорожный техникум и даже подумывал стать дальнобойщиком. Но от судьбы не убежишь ‒ и уже в 2009 году Артемий поступил на актерские курсы при Одесской киностудии. Сегодня Артемий ‒ востребованный актер. На его счету участие почти в 30 работах.

Даша Творонович

Дарья с самого детства мечтала стать художницей. Она разрисовывала все, что попадалось ей под руки: от альбомных листов до квитанций за телефон. Однако в свободное от учебы время все же мечтала о театре, поэтому на последнем курсе все же перевелась на театральный факультет. Дарья ‒ девушка творческая. Она всегда говорит о себе в шутливой форме, однако мечтает сыграть несколько драматических ролей.

В сериале «Выбор матери» Дарья сыграла Марину Марчук ‒ непутевую мать 8-летней девочки, которая готова пожертвовать собственной дочерью ради любимого мужчины.

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