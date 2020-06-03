Телеканал СТБ презентует премьерные выпуски проекта, основанного на реальных событиях, — «Слепая». Чем поможет ясновидящая бабушка Люба на этот раз? Как четыре совершенно разных истории найдут свое логическое завершение благодаря доброй провидице? Не пропустите новые серии проекта «Слепая» уже в пятницу, 5 июня, на телеканале СТБ!

В эту пятницу зрители телеканала СТБ смогут увидеть новые истории, основанные на реальных событиях. Сразу четыре премьерных выпуска не оставят равнодушным никого. Бабушка Люба уже знает, кого что ждет и как лучше поступить обратившимся к ней за помощью.

В 47 серии сериала «Слепая» зрители станут свидетелями похищения дочери героини. Мать сразу же обратится за помощью к ясновидящей, чтобы разузнать, кто причастен к этому. Кого подозревает Яна? Совпадают ли ее домыслы с тем, что видит провидица бабушка Люба?

В 48 серии сериала «Слепая» история начнется с самого романтического события — ожидания свадьбы пары Ивана и Ольги. Однако незадолго до бракосочетания мужчина встретится со своей бывшей любовью. Окажется, что чувства его не угасли. Как обернутся события? Неужели Иван женится не на той, кому принадлежит его сердце?

В 49 серии сериала «Слепая» Лариса приобретает зловещее платье в секонд-хенде. Неужели простая вещица способна повлиять на жизнь девушки? Выяснится, что да. Череда неприятных событий набирает обороты, и каждый день становится все менее предсказуем. Проблемы на работе мамы Ларисы, долги, нереальные отношения. Что посоветует бабушка Люба?

В 50 серии сериала «Слепая» закрутится настоящий любовный треугольник. Девушка Полина разрывается между мужем и любовником, который делает ей предложение и просит уйти от мужа. Чтобы принять правильное решение, Полина обращается за помощью к провидице бабушке Любе. Но то, что поведает ей ясновидящая, повергнет девушку в шок!

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Узнайте все подробности в новых сериях сериала «Слепая» от 05.06.2020.

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