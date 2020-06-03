Сегодня в 22:55 на телеканале СТБ выйдут 5 и 6 серии мелодрамы «Позднее раскаяние» (Film.UA) от известного украинского режиссера Оксаны Байрак. С понедельника по четверг в слоте «СТБ Сериал» зрители будут следить за судьбами одноклассников Киры и Сережи, которым предстоит пройти множество жизненных испытаний. Но что же произойдет в 5 и 6 сериях фильма «Позднее раскаяние»?

2001 год. Кира замужем за успешным психотерапевтом Максимом. Со своей семьей она не общается. У Милы и Кости полная гармония. Красавица Лика учится в институте, да и маленький Костик радует всех. Только Мила все так же ездит к Томашу. Да и у примерной Лики есть свои секреты.

Сережа, ставший врачом скорой помощи, знакомится с маленькой девочкой Кирой и ее мамой Светланой. Светлана оказывается новой начальницей Сергея. Кире начинает оказывать знаки внимания пациент ее мужа Николай Николаевич.

Режиссер: Оксана Байрак

Производство: Film.UA, 2013 год

В ролях: Анна Синякина, Анастасия Ричи, Артем Крестников, Алексей Барбинов, Регина Мянник, Олег Масленников-Войтов, Максим Дрозд, Наталия Васько, Сергей Калантай, Яна Глущенко, Игорь Верник, Дарья Волга, Римма Зюбина и др.

Video: «Позднее раскаяние»: что произойдет в 5 и 6 сериях (анонс) Сериал Позднее раскаяние - 5 и 6 серии на сайте СТБ уже 03.06.2020 . О чем сюжет 5 и 6 серии фильма Позднее раскаяние читайте в анонсе

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