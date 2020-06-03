«Как долго я тебя ждала»: чем заинтересуют 13 и 14 серии от 03.06.2019
03.06.2020
Смотрите сериал «Как долго я тебя ждала» с понедельника по четверг на телеканале СТБ. Сериал интригует своей необычной историей запретной любви и сильных чувств. Но смогут ли сохранить свои отношения Роман и Жанна, зная, что Татьяна беременна?
Жанна наконец сможет быть с тем, кого любит всю жизнь. Но неужели другая женщина заберет Романа навсегда? Удастся ли Роме и Жанне быть счастливыми? Неужели на самом деле Татьяна беременна? И действительно ли Роман будет иметь ребенка от женщины, которую он никогда не любил?
Узнайте в 13 и 14 сериях от 03.06.2019.
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