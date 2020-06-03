Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Как долго я тебя ждала»: чем заинтересуют 13 и 14 серии от 03.06.2019

03.06.2020

Смотрите сериал «Как долго я тебя ждала» с понедельника по четверг на телеканале СТБ. Сериал интригует своей необычной историей запретной любви и сильных чувств. Но смогут ли сохранить свои отношения Роман и Жанна, зная, что Татьяна беременна?

как долго я тебя ждала

Жанна наконец сможет быть с тем, кого любит всю жизнь. Но неужели другая женщина заберет Романа навсегда? Удастся ли Роме и Жанне быть счастливыми? Неужели на самом деле Татьяна беременна? И действительно ли Роман будет иметь ребенка от женщины, которую он никогда не любил?

Узнайте в 13 и 14 сериях от 03.06.2019.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить