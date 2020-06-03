Что звезды сулят всем знакам зодиака на 4 июня 2020 года — рассказали экстрасенсы СТБ. Кому пора отдохнуть, а кому нужно быть внимательнее к личным вещам? Узнайте в гороскопе на 4 июня 2020 года!

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Овен

День будет успешным в оздоровительном плане. Не бойтесь пройти обследование, о котором давно задумываетесь. Результаты будут хорошие.

Телец

Не спешите делать выводы о своей работе. Сейчас лишь такой период, что вам кажется все неудачным и бессмысленным. Включите критическое мышление. Все хорошо!

Близнецы

Потратьте утром на сборы чуть больше времени, чем обычно. Перепроверьте все необходимое и хорошо закрывайте сумочку. Не кладите важные вещи в задние карманы. А так, будьте уверены в себе и побольше улыбайтесь!

Рак

Сегодня потратьте время на восполнение жизненных запасов. Займитесь йогой, почитайте книгу, посмотрите фильм или устройте день домашних спа-процедур.

Лев

Высшие силы подскажут вам разгадку волнующего вопроса. Смотрите по сторонам: знак может быть зашифрован даже в афише нового кинофильма.

Дева

Не тратьте свое время на тех, кто этого не заслуживает. Если вы замечаете, что собеседник равнодушен и совершенно не интересуется вашей жизнью, найдите другого. Рядом есть люди, которые ценят вас больше.

Весы

Четверг — это почти пятница. Вы заслужили небольшой отдых, поэтому постарайтесь сегодня избегать чрезмерных нагрузок. Весам пора отдыхать, ведь ваши силы на исходе.

Скорпион

Будьте дисциплинированы и предельно аккуратны. Сегодня вам лучше не опаздывать и не нарушать график. Будьте бдительны и максимально внимательны.

Стрелец

День благоприятный для покупок и любых денежных вложений. Потраченные сегодня деньги вернутся к вам в удвоенном размере.

Козерог

Настало время для серьезного разговора, которого вы так долго пытались избежать. Не затягивайте с такими беседами, а также будьте максимально честны с собеседником. Выскажите все, что вас беспокоит. Вас услышат.

Водолей

Ваши принципы могут помешать двигаться дальше. Вы чувствуете, что топчитесь на месте, но при этом продолжаете проявлять упрямство и игнорировать компромиссы. Пересмотрите свои приоритеты.

Рыбы

Ваше самочувствие приятно вас удивит. Сегодня ощутите невероятный прилив энергии, которой можно делиться со своими близкими.

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