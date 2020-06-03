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35 выпуск проекта «Супермама» от 03.06.2020: Какую цену Юля заплатила за брак с миллионером?

03.06.2020

Сегодня, 3 июня, в 18:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 35 выпуск психологического реалити «Супермама». Четверка участниц продолжает оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию друг друга. И сегодня конкурентки отправятся в гости к экс-жене миллионера Юле, которая сама растит двоих детей. Женщина мечтает, чтобы ее дети были успешными, поэтому не разрешает им дружить с неудачниками. Но счастливы ли ее дети?  Как отреагирует Юлия на критику от ведущего проекта Дмитрия Карпачева? Все подробности в материале. 

супермама

Сегодня участницы отправятся в гости к экс-жене миллионера Юле. Женщина сама воспитывает двоих детей. Она вкладывает в их развитие очень много финансов, ведь хочет, чтобы они выросли успешными. Но насколько правильный такой подход к воспитанию? Ведь в личном разговоре с участницами старшая дочь призналась им, что у нее нет друзей. 

Какие еще тайны скрыты за улыбкой экс-жены миллионера? И в деньгах ли счастье? 

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В 35 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

  • Как Юле удалось выйти замуж за миллионера?
  • Какую цену женщина заплатила за жизнь с богатым человеком?
  • Какие отношения у старшей дочери Юлии с ее отцом?
  • Почему у Юлиной дочери нет друзей?

Video: 35 выпуск проекта «Супермама» от 03.06.2020: Какую цену Юля заплатила за брак с миллионером?

Супермама 35 выпуск: Какую цену Юля заплатила за брак с миллионером? Что ей посоветует Дмитрий Карпачев?

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