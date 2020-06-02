Влад Мицкевич не дошел до десятки лучших в «МастерШеф. Профессионалы»-2, но остался в памяти любителей проекта еще надолго! Специально для читателей сайта телеканала СТБ Влад Мицкевич эксклюзивно рассказал о том, будет ли он участвовать в «МастерШеф. Профессионалы»-3, почему хочет подвинуть Владимира Ярославского и что намерен делать дальше.

Влад, что вы почувствовали, когда покидали кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2?

Разочарование в себе… Мне было очень больно и мне очень хотелось плакать, если честно. «МастерШеф. Профессионалы»-2 – это мое начало. У меня вся жизнь перевернулась, ведь она была совсем другой до проекта… Мне было трудно прощаться с этим этапом жизни.

Оправдались ли ваши ожидания от участия в кулинарном шоу?

Если честно, то нет. Я больше всех хотел победить! Я ожидал от проекта другого: ожидал сплоченной командной работы. Но, наверное, из-за меня или из-за участников (скорее всего, из-за меня) у меня это не получилось… В силу опыта… Я ведь очень мало времени в шеф-поварском деле – всего лишь 3 года. Надо еще учиться!

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А как повлияло на вашу жизнь участие в шоу «МастерШеф. Профессионалы»-2?

Знаете, из каждого этапа жизни, будь он приятный или неприятный, нужно делать какой-то вывод. Для меня это бесценный опыт! Я понимаю, что если ранее я был амбициознее, где-то я больше шел за эмоциями, то сейчас я им меньше поддаюсь. Я сделал для себя огромный вывод!

Какие у вас планы на ближайшее будущее?

Я развиваю свою доставку. Пока неплохо все идет! Есть заказы, я готовлю. В дальнейшем хочу свой ресторан, но, скорее всего, в ближайшем будущем буду снимать помещение и делать кулинарные вечера. Пока что так.

Вы говорите о том, что хотели бы открыть собственный ресторан. Когда планируете открытие? Какая будет концепция? Чего нам ожидать?

Я планирую как можно быстрее, все зависит от моих финансовых доходов, потому что это все – деньги! А с концепцией я уже определился, это будет мексиканская, японская, европейская еда. Весь фаст-фуд, который можно придумать и сделать, будет в ресторане. Ну и, конечно, премиум сегмент, но будет достаточно-таки доступно! У меня мечта – сделать в Украине такой ресторан, который будет доступен каждому. Не рубить высокие цены, а сделать вкусно, качественно. Я хочу быть хорошим работодателем, который будет вовремя выдавать зарплаты и развивать своих людей духовно.

Кого вы сейчас поддерживаете после своего ухода?

Вы знаете, когда у кого-то что-то не получалось, я всегда шел им на помощь. Я старался всячески помочь и поддержать. В данном случае, когда все видели мою ошибку и никто мне не подсказал, я должен был, наверное, обидеться. Но, все же, у меня остались фавориты — это Эдик, Женя и Давид.

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Тогда, на проекте, вы дружили с Женей, но тот не указал вам на ошибку во время битвы черных. Был ли у вас разговор на этот счет после съемок? И вообще с кем-то из участников вы выясняли отношения после вылета?

Я уже взрослый дядя и понимаю, что все пришли за деньгами, ведь всем они нужны. Я думаю, что в этом случае сыграла человеческая жадность к деньгам. Все понимали, что Мицкевича смотрят, Влад быстро развивается. Точно так же я на проекте развивался, когда все остальные стояли на своем месте. Я перенимал все из проекта, и все боялись, объективно, конкуренции. Я это чувствовал. А обиды у меня никакой нет, потому что это жизнь. Все хотели победить!

С кем из участников вы до сих пор общаетесь?

С Эдиком Канаряном я очень хорошо общаюсь, мы переписываемся и видимся. С Женей списываемся, вот только вчера переписывались. Ну, с Давидом и Владом Ермаковым еще иногда переписываемся.

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Известно, что скоро вы станете папой! Какие у вас сейчас ощущения? Как проходит подготовка к родам?

Ой, вы знаете, подготовка у меня проходила еще на проекте! Я поставил жену на учет в одну из лучших клиник города, все время ее поддерживаю, финансирую, как могу. Подготовка у меня заключается в том, чтобы заработать как можно больше денег, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась! А морально я готов, наверное, как и любой мужчина к этому.

Пойдете ли вы на «МастерШеф. Профессионалы»-3?

Я вам хочу сказать, что пойти на «МастерШеф. Профессионалы»-2 у меня было каким-то спонтанным решением. И я шел туда, не раздумывая. Если бы я пришел на первый сезон, то я бы там объективно всех сделал! Потому что многие ребята там не знали базовых техник, которыми сейчас я владею! Уже в этом сезоне я набрался опыта, и если у меня выпадет такая возможность, обязательно пойду в третий сезон, ведь я хочу, наконец-то, выиграть! Хоть с третьего раза! Как говорится, в жизни есть либо одна, либо три попытки. И поскольку это была вторая, то значит, должна быть и третья! Я думаю, что пойду, попробую себя, и если получится – постараюсь выиграть! У меня есть еще одна, огромнейшая мечта: либо подвинуть Владимира Ярославского в судьях, либо стать преемником Эктора. Я в жизни всегда стремился к лучшему, во всех своих начинаниях! В футболе я был капитаном команды, в школе я был больше негативным лидером, чем позитивным, но все же я им был! Точно так же я хочу, чтобы не меня судили, а я судил. Понятное дело, что для этого нужно время.

Не пропустите 15 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 6 июля в 19:00!

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