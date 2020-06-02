Сегодня в 22:55 на телеканале СТБ выйдут 3 и 4 серии мелодрамы «Позднее раскаяние» (Film.UA) от известного украинского режиссера Оксаны Байрак. С понедельника по четверг в слоте «СТБ Сериал» зрители будут следить за судьбами одноклассников Киры и Сережи, которым предстоит пройти множество жизненных испытаний. Но что же произойдет в 3 и 4 сериях фильма «Позднее раскаяние»?

В третьей и четвертой сериях Сережа навещает Киру в больнице, но она не хочет его видеть. Прогнав любимого, Кира пытается покончить жизнь самоубийством…

1990 год. У Кости завязывается роман с подругой жены, Олей. А Мила понимает, что беременна от Томаша, но решает оставить ребенка и наладить отношения с мужем.

Режиссер: Оксана Байрак

Производство: Film.UA, 2013 год

В ролях: Анна Синякина, Анастасия Ричи, Артем Крестников, Алексей Барбинов, Регина Мянник, Олег Масленников-Войтов, Максим Дрозд, Наталия Васько, Сергей Калантай, Яна Глущенко, Игорь Верник, Дарья Волга, Римма Зюбина и др.

Video: «Позднее раскаяние»: что произойдет в 3 и 4 сериях (анонс) Сериал Позднее раскаяние - 3 и 4 серии на сайте СТБ уже 02.06.2020 . О чем сюжет 3 и 4 серии фильма Позднее раскаяние читайте в анонсе

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