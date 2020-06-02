Телеканал СТБ запускает кастинг мужчин в реалити «Холостячка». Автор студии «Квартал 95» и участник «Лиги смеха» Александр Эллерт заявил, что готов покорять сердце первой в Украине Холостячки — Ксении Мишиной. Об этом он рассказал у себя на странице в Instagram. Больше о первом претенденте на сердце главной героини реалити СТБ «Холостячка» — читайте в материале.

Телеканал СТБ объявил кастинг мужчин, которые желают завоевать сердце актрисы театра и кино, героини легендарного сериала «Крепостная» — Ксении Мишиной! Впервые на украинском телепространстве женщина будет выбирать свою вторую половину. Все желающие могут заполнить анкету ЗДЕСЬ!

Тем временем Александр Эллерт изъявил желание поучаствовать в реалити:

«Считаю, что просто так даром получать бритву, пенку для бритья, носки, – это классное ощущение. Поэтому я решил – иду участвовать в шоу “Холостячка”. Мишина, встречай! Я иду в сезон», — объявил Александр.

У 34-летнего мужчины есть дочь. И если в карьере он преуспел, то сердце Александра все еще свободно.

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Стоит отметить, что мужчине необходимо пройти кастинг, прежде чем зрители увидят его на телеэкране в реалити «Холостячка» на СТБ!

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