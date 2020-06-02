Состоялось вручение легендарной музыкальной премии «Золотая Жар-Птица», но в связи с пандемией коронавируса она прошла в телевизионном формате. Кто получил заветное перо «Золотой Жар-птицы» в этом году? Читайте прямо сейчас!

Известно, что организаторы престижного музыкального мероприятия — телеканал М2 и «Таврийские игры» — объявили номинантов еще 11 мая. В десяти номинациях было представлено по 5 артистов, которые претендовали на заветное «Золотое перо».

Традиционно список претендентов на победу попал к экспертному совету, который путем тайного индивидуального голосования определял победителей. В состав жюри, как и раньше, вошли радио- и телепродюсеры и известные персоны украинского шоубиза: Елена Мозговая, Юрий Никитин, Руслан Квинта и многие другие.

Певица года: NK | Настя Каменских

В 2020 году жюри признало певицей года известную и талантливую судью масштабного проекта «Х-фактор» NK | Настю Каменских. Кроме этого, поп-дива украинской сцены забрала на свою полку еще одну награду – Народный хит: NK | Настя Каменских – «Обіцяю»!

Певец года: Олег Винник

Лауреатом премии в номинации «Певец года» уже во второй раз стал член жюри масштабного проекта «Х-фактор»-9 Олег Винник.

«Мне очень приятно получать такую почетную награду от профессионалов. Спасибо телеканалу М2 за то, что в это непростое время вы думаете об артистах и дарите людям возможность нас увидеть», — поделился эмоциями музыкант.

В прямом эфире Олег пожелал всем здоровья и поддержал своих коллег:

«Давайте держаться вместе! Придет тот момент, когда все мы будем стоять на сцене и будем дарить счастье нашим зрителям!»

Это уже четвертое «Золотое перо» в коллекции артиста и вторая «Жар-птица» в категории «Певец года». В 2018-м Олег Винник стал триумфатором премии в номинациях «Певец года» и «Народный хит». А в 2019-м «Народным хитом» также признали его дуэтную работу с Потапом – сингл «Найкращий день».

Рок-группа: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

А вот лучшей рок-группой Украины жюри единогласно признало участников легендарного шоу «Х-фактор» группу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ! Уже известно, что ребята в этом году планировали покорять самый большой стадион страны – НСК “Олимпийский”. Но в связи с пандемией коронавируса БЕZ ОБМЕЖЕНЬ перенесли концерт на 2021 год.

Баллада года: Тина Кароль & Юлия Санина – « Вільна »



Балладой года стала проникновенная и особенная песня члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020 Тины Кароль и члена жюри шоу «Х-фактор» Юлии Саниной. Композиция «Вільна» не только успела влюбить в себя миллионы украинцев, но и собрала на YouТube почти 8 миллионов просмотров!

Инди-группа: TVORCHI

Лучшей инди-группой года стали любимчики молодежи и участники Национального отбора на Евровидение-2020 — TVORCHI. Хотя они не смогли одержать победу на Нацотборе, в этом году группа стала прорывом и открытием для многих украинцев.

Кроме того, в престижной номинации отметился и победитель 6 сезона шоу «Х-фактор» и финалист Евровидения-2018 MÉLOVIN. Появление на премии одного из самых эпатажных певцов украинского шоу-бизнеса, которого недаром стали называть иконой стиля, сорвало бурю эмоций и комментариев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram see you later Публикация от MÉLOVIN 🩸 (@melovin_official) 31 Май 2020 в 12:10 PDT

MÉLOVIN, номинант премии в категориях «Певец года» и «Хит года», предстал перед телезрителями в необычной атмосфере в ванной, полной дыма, сухого льда и пены. В руках MÉLOVIN держал антикварный телефонный аппарат, с помощью которого здоровался со зрителями. Артист даже в домашних условиях создал шоу, о котором говорят все.

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