Когда, как не летом, есть все шансы проявить свой вкус и чувство стиля? Чтобы сразу же избавить вас от частого вопроса «Что же мне надеть?», мы делимся летними трендами 2020. Что в моде, а что уже машет нам ручкой до следующего сезона? Давайте разбираться и выяснять. Деним, джунгли, перламутр и фонарики — как это взаимосвязано? Узнайте в материале.

Начнем мы с неизменной классики. Несколько позиций из года в год встречаются на самых легендарных показах мод. Однако летом 2020 года их вид может несколько изменяться в силу эволюции тенденций, пошива и кроя. Не секрет, что несколько сезонов подряд действует правило: «Чем удобнее, тем лучше». И это прекрасно, ведь любая девушка и женщина 21 века может быть стильной, женственной и привлекательной независимо от того, платье на ней с лодочками или удобный бомбер с кедами. И первый и второй варианты давно стоят в одном ряду с точки зрения «красиво».

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Начнем с поло. В простонародье ее часто называют «тенниской». Отныне ее можно смело применять в любых образах: носить как базу, надевать поверх платья или под объемную кожаную куртку «с плеча бойфренда».

Деним. Последние несколько сезонов тотал-деним-лук — на верхних позициях трендов. Важно, чтобы деним был одного оттенка. Прошли те времена, когда разные джинсовые цвета сочетались как никогда классно. Сейчас отдавайте предпочтение костюмам: куртка и юбка, рубашка и шорты, комбинезоны и платья.

Декольте. Речь пойдет не о вечернем декольте с приподнятой грудью и затянутыми корсетами. В моде простота. Модельеры активно начали шить платья, рубашки и блузы с ультраглубоким треугольным вырезом на груди. Смотрится это аккуратно, утонченно и уж точно не вульгарно. Также учтите размер своей груди, ведь такие модели пойдут скорее девушкам с маленькой грудью.

Пышный же бюст лучше прятать в другой тренд — майку-«алкоголичку». Если последние несколько лет дизайнеры активно шили объемные футболки, и казалось, чем больше, тем лучше, то теперь наряду с ними в моде майки. Новшество заключается в сочетании таких маек с нарядными юбками или классическими широкими брюками. Футболки также по-прежнему в моде. Пожалуй, это неизменная классика, особенно во времена господствования комфорта. Ткани должны быть натуральными: хлопок, шелк и даже шерсть.

Мы уже затронули тему джунглей. И теперь объясним, что имелось ввиду. Вам уж точно не придется отправляться в тропики, а достаточно будет лишь принта на платье, сарафане или юбке. Красочные птицы, сафари, пальмовые листья украсят любой элемент одежды.

Еще один важный момент — цвета и оттенки. Дизайнеры ударились в нежные пастельные тона, среди которых молочный, слоновая кость и перламутр. Лучше всего подбирать материалы такие как шелк и атлас. Тогда вы создадите себе максимально мягкий, воздушный и дорогой образ.

И в заключение расскажем о еще одном не менее важном тренде: рукава-фонарики. Вполне возможно, что вы уже сталкивались с таким, на первый взгляд, странным кроем. Но летом 2020 года в моде все странные вещи оказываются на пике популярности. Пора добавлять себе в объемах там, где их от природы быть не может. И плечи — одно из таких мест. Отойдите от моды 80-х, когда плечи казались квадратными. В этом году модно придавать плечам воздушности и плавных очертаний.

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