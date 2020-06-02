Смотрите сериал «Как долго я тебя ждала» с понедельника по четверг на телеканале СТБ. Это интересная история запретной любви и сильных чувств. Жанна и Роман наконец-то вместе, но катастрофа может разрушить все. Так смогут ли они сохранить свою любовь?

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Влюбленная Жанна долго и мучительно ждала его годами, и все-таки дождалась! Пара решила начать свои отношения с чистого листа. И чтобы спасти любимую Жанну, Роман бросился под колеса автомобиля. Но неужели трагедия заберет его навсегда? Узнайте в 11 и 12 сериях от 02.06.2019 .

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