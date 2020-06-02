Лето на старте! Звезды всем предвещают приятные известия. Однако некоторым помимо расслабления нужно еще быть внимательным к своему здоровью Кому-то пора пройти полное обследование, а кому-то — воздержаться от экстрима. Подробнее — в гороскопе на 3 июня 2020 года от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Время взяться за домашние дела. Сделайте уборку, приготовьте вкусный обед. Результат собственного труда подарит вам хорошее настроение, а чистая квартира — комфорт и уют.

Телец

Вы стали на путь оздоровления. Правильно, что взялись за здоровое питание и решили очистить организм. Продолжайте в том же духе и заметите отличный результат. Можете также устроить себе спа в домашних условиях.

Близнецы

Будьте сегодня особенно внимательными. Звезды предупреждают вас о возможных материальных потерях. Однако этого можно избежать, если не вступать в контакт с незнакомыми людьми.

Рак

Удачный день для решения важных вопросов. Запланируйте поход к врачу, консультацию или обследование. Вы давно хотите сделать плановый осмотр, но все тянете до лучшего момента. И вот сегодняшний день идеально для этого подходит.

Лев

Благоприятное расположение небесных светил сделает семейную жизнь светлой и счастливой сегодня. Можете смело соглашаться на новые отношения или необычные предложения от партнера.

Дева

Девам звезды предвещают день разбора полетов. Для решения конфликтных ситуаций проявите хитрость и смекалку. Но не будьте слишком агрессивны.

Весы

Весы начинают возвращаться в привычное состояние. Вы долгое время были замкнуты в себе. А теперь становитесь более задорным, веселым и смелым человеком. Это вам к лицу куда больше, чем уныние.

Скорпион

Если вы запланировали на сегодня шоппинг, перенесите это на другой день. Звезды советуют сегодня поэкономить и воздержаться от серьезных покупок. К тому же лучше избегать походов в торговые центры, которые работают уже несколько дней.

Стрелец

Откажитесь от экстрима. Никаких лишних прыжков, резких движений или взбираний к верхним полкам. Можете повредиться.

Козерог

Пришло время для серьезного разговора с вашей второй половинкой. Сохраняйте спокойствие, это не грозит расставанием. Но за последнее время набралось множество недопониманий, которые пора бы решить.

Водолей

Уделите время своему хобби. Это поможет привести в порядок ваши мысли. Но еще лучше, когда ваше хобби начнет приносить вам заработок. Обдумайте такой вариант.

Рыбы

Будьте немного серьезнее и хладнокровнее. Научитесь говорить “нет”. Многие уже уловили суть вашей натуры и вскоре могут начать пользоваться вашей добротой.

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