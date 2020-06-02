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34 выпуск проекта «Супермама» от 02.06.2020: Почему сыновья безглютеновой мамы ненавидят друг друга?

02.06.2020

Сегодня, 2 июня, в 18:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 34 выпуск психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц продолжает оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию друг друга. И сегодня конкурентки отправятся в гости к безглютеновой маме Ире, которая готовит для своей семьи только полезную пищу. Но что спрятано за идеальной картинкой? Какие минусы найдут у Иры конкурентки и что ей посоветует ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Все подробности в материале. 

супермама

Сегодня участницы отправятся в гости к безглютеновой маме Ире. Женщина — фанатка правильного питания. Для своей семьи она готовит безглютеновую и безлактозную пищу, так как считает, что это — залог здоровья. Кроме того, Ирина и ее дети регулярно сдают анализы, чтобы всегда быть начеку и не пропустить малейших погрешностей со здоровьем. 

Но так ли хорошо живется детям Ирины? Какие шокирующие подробности узнают участницы, придя к ней в гости?

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В 34 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

  • Понравится ли конкуренткам безглютеновая пища, которой будет угощать Ирина?
  • Почему средний сын Ирины, придя домой, устроил страшную истерику?
  • Какие отношения складываются между средним и младшим сыновьями Ирины? Почему один из них ненавидит другого?
  • Что ответит Ирина на замечания и негодования Дмитрия Карпачева?

Video: 34 выпуск проекта «Супермама» от 02.06.2020: Почему сыновья безглютеновой мамы ненавидят друг друга?

Супермама 34 выпуск: Почему сыновья безглютеновой мамы ненавидят друг друга? Что ей посоветует Дмитрий Карпачев?

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