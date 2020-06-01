Сангрия: классические рецепты от участника «МастерШеф»
01.06.2020
Сангрия — испанский охлаждающий напиток, рецепт которого родился более четырех веков назад. Традиционно считается, что для приготовления напитка нужно использовать красное вино и фрукты. Но участник «МастерШеф. Профессионалы» Шева Димарик знает интересные рецепты сангрии.
Белая сангрия
Ингредиенты:
- Бутылка белого вина — 1 шт.
- Бутылка лимонада — 1 шт.
- Бренди или виски — 1 стакан
- Персик — 1 шт.
- Яблоко — 1 шт.
- Апельсин — 1 шт.
- Сахар — 2 ст. л.
- Щепотка корицы
Способ приготовления:
- Нарезать фрукты на кусочки, засыпать их сахаром и залить бренди или виски. Поставить смесь в холодильник на 12 часов.
- Залить фрукты вином, добавить лимонад, корицу и кубики льда.
Игристая сангрия
Ингредиенты:
- Бутылка белого игристого вина — 1 шт.
- Бренди — 125 г
- Апельсиновый ликер — 125 г
- Гроздь белого винограда
- Апельсин — 1 шт.
- Лимон или грейпфрут — 1 шт.
- Сахар — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Нарезать цитрусовые кружками, добавить виноград, засыпать фрукты сахаром.
- Залить фрукты ликером и бренди.
- Перед подачей перемешать и добавить лед.
Розовая сангрия
Ингредиенты:
- Лайм — 2 шт.
- Тростниковый сахар — 2 ст. л.
- Мякоть арбуза — 500 г
- Апельсиновый ликер — 160 мл
- Бутылка розового сухого вина — 1 шт.
- Лимонад — 1,25 л
Способ приготовления:
- Мякоть арбуза и лайм порезать на тонкие кусочки, переложить в графин.
- Добавить сахар и апельсиновый ликер. Перемешать, оставить смесь на 30 минут.
- Добавить вино и лимонад. Затем аккуратно перемешать и разлить по бокалам.
Сиреневая сангрия
Ингредиенты:
- Белое вино — 150 мл
- Ликер из голубики — 20 мл
- Бузиновый сироп — 20 мл
- Цветы сирени — по вкусу
- Лед — по вкусу
Способ приготовления:
- Все ингредиенты добавить в шейкер, интенсивно потрясти.
- Перелить в стаканы и добавить лед.
Сангрия с ликером Curacao
Ингредиенты:
- Бутылка сухого красного вина — 1 шт.
- Ликер Curacao — 10 мл
- Свежие фрукты — 600 г
- Свежие ягоды — 300 г
- Апельсин — 1 шт.
- Грейпфрут — 1 шт.
- Корица — 1 шт.
- Звездочка бадьяна — 1 шт.
Способ приготовления:
- Цитрусовые нарезать кружками вместе с кожурой.
- Нарезать все сезонные фрукты дольками, удалив косточки.
- Сложить все ингредиенты в кувшин. Залить их вином, добавить ликер и накрыть пленкой.
- Поставить в холодильник минимум на 2 ч.
- Подавать сангрию с большим количеством льда.
Белая сангрия с ликерами
Ингредиенты:
- Сухое белое вино — 150 мл
- Персиковый ликер — 10 мл
- Черносмородиновый ликер — 10 мл
- Яблоко — 1 шт.
- Лайм — 1 шт.
- Апельсин — 1 шт.
- Клубника — 1 шт.
Способ приготовления:
- Нарезать фрукты дольками.
- Смешать вино и ликеры, добавить по дольке каждого фрукта.
- Дать постоять 20-30 мин.
- Перелить в бокал, на 3/4 наполненный льдом.
Сангрия с вишней
Ингредиенты:
- Лимон – 1 шт.
- Вино красное сухое — 750 мл
- Персики — 6 шт.
- Вишня — 500 г
- Бренди — 5 ст. л.
- Вода — 300 мл
- Апельсины — 1 шт.
- Сахар — 250 г
Способ приготовления:
- Насыпать сахар в ковш и влить туда 300 мл воды.
- Снять цедру с лимона и апельсина, добавить ее в воду. Поставить на небольшой огонь и довести до кипения. Затем увеличить огонь и кипятить пять минут.
- Перелить смесь в кувшин и спрятать в холодильник до следующего дня.
- Персики разрезать пополам. Удалить косточки из вишен и персиков. Нарезать мякоть фруктов и ягод дольками. Поместить все в контейнер и поставить в холодильник.
- Добавить в сироп вино и бренди.
- Перед подачей разложить фрукты по стаканам, влить алкоголь и сироп.
Сангрия с бананом и дыней
Ингредиенты:
- Бутылка вина Пино-Нуар — 1 шт.
- Горсть виноградин
- Персики — 2 шт.
- Дыня — 2 дольки
- Банан — 1 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Сахар — по вкусу
- Лед
Способ приготовления:
- Фрукты помыть и порезать крупными дольками.
- Смешать все ингредиенты, залить смесь вином.
- Подавать напиток охлажденным.
Ананасовая сангрия
Ингредиенты:
- Бутылка сухого белого вина — 1 шт.
- Водка — 180 мл
- Ананасовый сок — 150 мл
- Любой сироп — 1/2 стакана
- Апельсин — 1 шт.
- Ананас — 1 шт.
- Бутылка газировки — 1 шт.
Способ приготовления:
- В большой кувшин налить вино, водку, ананасовый сок и сироп. Хорошо перемешать.
- Нарезать фрукты дольками. Добавить их в смесь и накрыть. Поставить в холодильник минимум на 2 часа.
- Подавать со льдом, добавив газированную воду.
Безалкогольная сангрия
Ингредиенты:
- Консервированные персики — 200 г
- Груши — 1 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Апельсины — 2 шт.
- Виноградный сок — 1 л
- Свежая мята — 5 г
- Бутылка газированной воды — 1 шт.
Способ приготовления:
- Охладить газированную воду. Нарезать лимон и апельсин дольками.
- Нарезать персик и грушу крупными кусочками, предварительно очистив от косточек и семян. А также нарезать листики мяты тонкими полосками.
- На дно графина выложить мяту, затем цитрусовые и фрукты.
- Налить в графин виноградный сок и перемешать. Дать напитку настояться в холодильнике 30 минут.
- Перед подачей влить в сангрию охлажденную газировку.
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