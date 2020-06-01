Рецепт свиного шашлыка от Александра Абрамова
Как правильно приготовить мясо, чтобы оно было сочным, мягким и вкусным, – извечный вопрос. Участник проекта «МастерШеф. Профессионалы» Александр Абрамов поделился беспроигрышным рецептом шашлыка, который вы легко сможете приготовить дома.
Александр Абрамов, как никто другой, знает, как правильно обходиться с мясом. Все хотят приготовить мягкое, сочное блюдо, которое удивит всех.
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К маринаду лучше всего приступать за день до шашлыков, чтобы мясо успело правильно промариноваться. Но если времени ждать совсем нет, в материале вы также найдете способ быстрой пропитки свиного ошейка.
Ингредиенты:
- Свиной ошеек
- Морская соль – по вкусу
- Семечки кориандра – 1 ч. л.
- Репчатый лук – 300–400 г
- Черный молотый перец – 1 ч. л.
- Лавровый лист – по вкусу
- Растительное масло – 50 г
Способ приготовления шашлыка:
- Тщательно промойте мясо от бактерий в большом количестве холодной воды. Просушите салфеткой, чтобы впитать всю влагу.
- Нарежьте свиной ошеек на кусочки размером чуть больше спичечного коробка.
- Приступайте к маринаду. Предварительно обжарьте специи на сухой сковороде.
- Посолите мясо: 20 г соли на 1 кг мяса.
- Положите все кусочки мяса в миску, куда высыпьте все поджаренные и перемолотые специи.
- Нарежьте репчатый лук кольцами. Выложите его к мясу. Добавьте растительное масло.
- Необходимо тщательно размять мясо со специями и луком, чтобы шашлык хорошо пропитался.
- Накройте фольгой емкость и уберите в холодильник до утра (приблизительно на 12 часов).
Если вам необходим срочный маринад и времени ждать следующего дня совсем нет, то можете воспользоваться рецептом срочного маринада. В таком случае натрите лук на мелкой терке, сделав так называемый фреш. Добавьте его к мясу и специям. Таким образом мясо промаринуется за 2–3 часа.