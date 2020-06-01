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«Позднее раскаяние»: что произойдет в 1 и 2 сериях (анонс)

01.06.2020

Сегодня в 22:55 на телеканале СТБ выйдут первые серии мелодрамы  «Позднее раскаяние» (Film.UA) от известного украинского режиссера Оксаны Байрак. С понедельника по четверг в слоте «СТБ Сериал» зрители будут следить за жизнями одноклассников Киры и Сережи, которым предстоит пройти множество жизненных испытаний. Но что же произойдет в 1 и 2 сериях фильма «Позднее раскаяние»? 

В первых сериях между одноклассниками Кирой и Сережей зарождается первое, настоящее чувство любви. Их семьи очень разные: мать Киры, Мила, крутит роман с доктором Томашем и в грош не ставит своего мужа Костю. Младшую дочь Лику она считает ангелом, а вот на Кире срывает всю свою злость. Мать Сергея, Анна, 7 лет ждет без вести пропавшего в Афганистане мужа. Узнав о беременности дочери, Мила просит Томаша устранить возникшую проблему…. 

Режиссер: Оксана Байрак

Производство: Film.UA, 2013 год

В ролях: Анна Синякина, Анастасия Ричи, Артем Крестников, Алексей Барбинов, Регина Мянник, Олег Масленников-Войтов, Максим Дрозд, Наталия Васько, Сергей Калантай, Яна Глущенко, Игорь Верник, Дарья Волга, Римма Зюбина и др.

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