Главный герой 10 сезона романтического проекта «Холостяк» Макс Михайлюк в финальном выпуске вручил кольцо Даше. Однако на пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» выяснилось, что пара вместе не осталась. Причина шокировала всех. А поклонники расстроено пишут в комментариях о возможности пары все наладить. Чтобы расставить все точки над «і», Макс Михайлюк опубликовал долгожданный пост про Дашу. Что на него ответила девушка — узнайте в материале.

С первых выпусков реалити Макс особым вниманием отмечал Дашу. Частые индивидуальные и групповые свидания, тайные встречи в Египте и поцелуи на глазах у соперниц. Красивая история отношений развивалась на глазах у телезрителей всю весну 2020! Но на финальном пост-шоу избранница Макса рассказала, что не смогла простить мужчине его интимную связь с другой участницей. Хотя понимает, что он честно во всем признался. А честность — то качество, которое свойственно им обоим.

«Даша, спасибо за моменты, которые мы разделили вместе, и пусть love story без happy end’a, но незабываема, я просто хочу, чтобы ты была счастлива», — написал Холостяк 10 сезона у себя на странице в Instagram.

Больше по теме: Эксклюзивное интервью Холостяка Макса о проекте, Даше и жизни после реалити

Победительница 10 сезона спустя несколько дней также опубликовала пост, в котором рассказала о том, как справилась со сложившейся ситуацией. Однако главное — это вера в сказку, в которой Даше уже посчастливилось однажды побывать.

«Здесь не будет слёз , соплей и утешений… поверьте, этого добра было более чем достаточно. Мне жаль, что так вышло, но эту ситуацию нужно просто принять и жить дальше. В этом никто не виноват, так случилось, и я бы попросила вас не вести собственные расследования что / как / почему. Это уже не имеет никакого смысла, как по мне. Живем сегодняшним днём, ставим новые цели и продолжаем верить в сказку, в которой мне действительно посчастливилось быть», — заключила Даша.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ