1 июня многие страны празднуют Международный день защиты детей! Как возник этот светлый праздник? Какие интересные факты с ним связаны? А также в какой стране существует целый месяц защиты детей? Об этом читайте в нашем материале.

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История возникновения праздника

Решение о проведении Международного дня защиты детей было принято на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, которая состоялась в Женеве в 1925 году. Почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня? По одной из версий, 1 июня 1925 года Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов). По счастливой случайности этот день совпал и со временем проведения «детской» конференции в Женеве.

После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной гарантии счастья детей. Через год, 1 июня 1950-года, был проведен первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно.

Символика праздника

У Международного дня детей есть свой флаг. На зеленом фоне, который символизирует рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки — красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, — символ нашего общего дома.

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Интересные факты о празднике

Надо сказать, что Всемирный день детей отмечается так же 20 ноября. В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня детей (Universal Children’s Day).

А на Сейшельских островах отмечается не день, а целый Месяц защиты детей.

Также 1 июня отмечается еще один новый праздник на нашей планете — Всемирный день родителей (Global Day of Parents). Этот праздник учредили на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года. Всемирный день родителей был провозглашен как ежегодный праздник, который будет отмечаться «в честь родителей во всем мире» в первый день лета — 1 июня, начиная с 2013 года.

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