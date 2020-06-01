Каждая женщина хочет выглядеть прекрасно. Чтобы придать стиля своему образу, стоит выбрать правильный маникюр. Редакция STB.UA подобрала лучшие дизайны для ногтей, которые будут на пике популярности этим летом. О том, какой маникюр на длинные ногти будет в моде летом 2020 года, читайте далее в материале.

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Буйство цвета

Лето — это время цвета. И чем этот цвет ярче, тем лучше. Дизайн ногтей, на самом деле, не так уж и важен. Главное правило — ухоженные ногти и яркие неоновые цвета. Причем не обязательно все одного и того же цвета. Только помните, что такой маникюр подойдет молодым девушкам. Женщинам же лучше отдать предпочтение более спокойным цветам.

Летние мотивы

С чем у нас ассоциируется лето? Конечно же, с цветами и фруктами. Яркий легкий маникюр с цветочным принтом или вкусными фруктами поднимет настроение любой девушке. Главное — не переборщить с красками, а сделать все стильно и гармонично.

Легкая абстракция

Нюдовые или пастельные оттенки ногтей с абстрактным рисунком — тренд лета 2020. Здесь вариантов может быть очень много. Главное правило — нежные или разбеленные тона.

Нюдовая классика

Нюдовые оттенки выйдут из моды еще не скоро. Это отличный вариант для тех, кто отдает предпочтение спокойному и простому дизайну. Такой маникюр подойдет для всех представительниц прекрасной половины человечества вне зависимости от возраста и увлечений.

Черное разнообразие

Да, кто бы что не говорил, но черный цвет всегда актуален. И летом 2020 года — особенно. Тут вариантов может быть много. Как ваша фантазия разыграется. Звездное небо, геометрия или сочетание нескольких цветов. Все на ваш выбор.

Немного блеска

А для тех, кто любит блеск и хочет сиять, немного глиттера или серебряных оттенков как раз будет кстати. Однако в таком варианте нужно быть осторожным. Переборщить с блеском очень легко.

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