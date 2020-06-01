Лунный календарь стрижек на июнь 2020

Июнь — любимый месяц всех девушек, когда можно начинать прогулки в летних платьях и босоножках. Однако порой хочется изменить не только одежду, но и прическу. Для этого необходимо следовать лунному календарю 2020 года. Когда можно постричься в июне — узнайте в материале.

Не секрет, что любые перемены хочется начинать с себя. Поэтому женщины часто берутся за свои волосы. Мы делимся подробным лунным календарем, когда можно стричься в июне.

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Благоприятные дни для стрижки волос в июне 2020 года

В июне 2020 года будет достаточно много дней, которые положительно скажутся на вашей стрижке. Начиная с первого дня лета, вы можете смело менять свой образ. Благоприятные дни: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 28 и 29 июня.

Неблагоприятные дни для стрижки волос в июне 2020 года

Лунный календарь рекомендует воздержаться от стрижки в следующие дни июня: 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 30.

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