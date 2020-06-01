Киноляпы второго сезона сериала «Папаньки»

Создать фильм или сериал и ни разу не ошибиться практически невозможно. Зрители всегда находят погрешности в любом кинопродукте. «Папаньки-2» — крутой 16-серийный сериал. Съемки длились дольше двух месяцев, а именно — 65 смен по 12 часов! В проект вложено много сил и эмоций. Но даже несмотря на это, не всё прошло идеально. Давайте вместе вспомним, какие киноляпы есть в сериале?

Не поверите, с кем сидел Шурик на колесе обозрения

Во второй серии Саша повел Шурика в парк развлечений. Папанька благополучно потерял сына, а потом увидел похожего мальчика на колесе обозрения с незнакомой девочкой. Оказывается, это была… Менеджер из съемочной группы! По технике безопасности с ребенком в кабине должен находиться взрослый. Поэтому режиссер выбрала из сотрудников самую миниатюрную девушку, которая и прокатилась с мальчиком на аттракционе. А вы подумали, что это два ребенка!

Наталья Ивановна или Наталья Александровна?

Помните, в четвертой серии Шурик влюбился в учительницу? В сериале получилось так, что мальчик называет её Натальей Ивановной, а Саша — Натальей Александровной. Как думаете, это киноляп или сценаристы таким образом хотели подчеркнуть, насколько Саша невнимательный отец?

Макс прогуливает школу?

Зрители обратили внимание на то, что в седьмой серии дети учатся по разному расписанию. Так старшая дочь Жени, Вика отправилась в поход с одноклассниками. Егор отвез Игоря на уроки, а Макс вместе с Яной и Женей гуляет по парку и даже помогает папе попрошайничать… В воспитательных целях. Но неужели же папанька позволил сыну прогулять школу?

Света – волшебница, или Егор медленно бегает?

В восьмой серии Света решила задержать предполагаемую угонщицу машины семьи Козаченко. Жена Егора принялась менять клиентке прическу, пока супруг бежал из дома в салон. Очень ловко Света сделала из жгучей брюнетки яркую блондинку, затем вернула все обратно. В итоге клиентка вышла из салона с каре и мелированием! Женщины знают, что такое сложное окрашивание заняло бы несколько дней. Неужели Егор настолько медленно бегает?

Егор переставляет деревяшку во рту

А в 16 серии только немногие внимательные зрители заметили мелкий киноляп. Когда Василий Иванович доставал дробь из тела Егора, Женя вставил папаньке в рот деревяшку. В одном кадре острый край смотрит влево, в другом кадре — вправо, потом снова влево!

В сериале было два Егора!

И самый неожиданный факт — у Егора Крутоголова во втором сезоне «Папанек» был дублер. Съемки совпали с периодом реабилитации актера после операции на колене. Поэтому он хромал в некоторых кадрах, а во всех сценах, которые снимали со спины, вместо Егора играл… Дублер! Признавайтесь, а вы заметили эти моменты во время просмотра сериала?

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