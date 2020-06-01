Лето — прекрасная пора, чтобы наполняться энергией и силами. Звезды уже знают, какой знак зодиака сможет реализовать сегодня все свои планы, а кому нужно сохранять спокойствие. Читайте подробный гороскоп на 2 июня 2020 года от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Сегодняшний день будет зависеть от того, как вы начнете утро. Постарайтесь побаловать себя вкусным завтраком или хотя бы поваляйтесь лишние 10 минут в постели. Это зарядит вас положительной энергией, и вы точно не подвергнетесь негативным эмоциям.

Телец

Сегодня вас ждет похвала от руководства или близких вам людей. Вы многое проделали, чтобы добиться авторитета и что-то доказать. Будьте смелее в выражении своих желаний в дальнейшем.

Близнецы

В этот день вам могут помешать сосредоточиться разногласия с близкими. Не торопитесь с принятием важных решений, если мысли заняты другим.

Рак

Ракам стоит повременить с отпусками и рискованными поездками по Украине. Как минимум сегодня отложите важные дела на позже, чтобы не наделать ошибок. Этот день можете посвятить чтению, просмотру кино или творчеству.

Лев

День может быть плодотворным. Проявите свои лидерские качества. От вашей инициативности и организованности сегодня будет зависеть буквально все.

Дева

Вам свойственно сразу же опускать руки, если что-то не вышло с первого раза. Однако вам никто не говорил, что у вас есть всего одна попытка. Пробуйте снова и снова, чтобы получить желаемый результат.

Весы

Вы становитесь все более неуверенным в себе человеком. Причиной тому является отсутствие поддержки. Однако получить ее можно от близких. Стоит лишь намекнуть родным, что вам нужна помощь, и они ни за что не откажут.

Скорпион

Вполне вероятно, что сегодняшний день будет загружен работой и делами. Но зато в конце дня вы поймете, насколько много вы сделали и как далеко продвинулись вперед. Вы движетесь в верном направлении к достижению своей цели!

Стрелец

Стрельцам пора прекращать обсуждать и осуждать других. Вы уже накопили вокруг себя много негативной энергии, хотя сами того даже не подозреваете. Попробуйте позаботиться о себе и проанализировать свою жизнь. Найдите в ней какие-то пробелы и восполните их.

Козерог

Любая мелочь, кажется, может сегодня выбить вас из колеи. Не принимайте события этого дня слишком близко к сердцу: они никак не скажутся на вашей жизни, а за терпение вы очень скоро будете вознаграждены.

Водолей

Вы старательный человек, это факт. Но часто какая-то мелочь заставляет вас притормозить и залечь на дно на несколько дней. Сегодня звезды рекомендуют вам игнорировать любые преграды и сразу же возвращаться к делам.

Рыбы

Романтическое настроение — это то, что будет сегодня целый день с вами. Приготовьте ужин для любимого человека, позаботьтесь о нем, предложите вечером посмотреть его любимый фильм.

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