Анна Сагайдачная отмечает день рождения
01.06.2020
Сегодня, 1 июня, свой день рождения отмечает талантливая актриса Анна Сагайдачная. Девушка исполнила одну из главных ролей в костюмированной драме «Крепостная». Редакция сайта STB.UA поздравляет Анну Сагайдачную с праздником!
С раннего детства жизнь Анны Сагайдачной связана с творчеством: она увлекалась музыкой и хореографией. Сегодня талантливая актриса уже достигла немалых высот в современной киноиндустрии. За свой професионализм Анна была номинирована на национальную телевизионную премию «Телетриумф»-2016 в категории «Актриса телевизионного фильма/сериала».
В масштабном сериале «Крепостная» Анна Сагайдачная сыграла образованную и очень воспитанную дочь богатого помещика — Натали Дорошенко. Актрису зрители сразу полюбили.
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