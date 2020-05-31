В период с 1 по 7 июня звезды советуют всем знакам зодиака искать позитив во всем. Это время немного небезопасно, однако при правильном планировании все может получиться так, как надо. Кому стоит быть более осторожным и рассудительным, а кто должен позаботиться о своих финансах? Что ожидает представителей каждого знака, читайте в гороскопе на неделю с 1 по 7 июня 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Гороскоп на неделю ‒ Овен

Первая половина недели очень благоприятна для любых начинаний. Лекции, доклады или онлайн-мастер-классы дадутся вам легко и будут иметь хороший результат. В среду или четверг посвятите время учебе или чтению новой книги. На работе постарайтесь больше ценить свое собственное время.

Гороскоп на неделю ‒ Телец

В начале недели обязательно подумайте, прежде чем сделать что-то или сказать просто так. Если у вас есть незавершенные дела, то самое время разобраться с ними. В конце недели вы начнете заигрывать в интернете или же просто со своими знакомыми. Экстрасенсы говорят, что делать этого не стоит, ведь таким образом вы потеряете себя. Старайтесь избегать встреч и сплетен, особенно, если они касаются ваших коллег или руководителя.

Гороскоп на неделю ‒ Близнецы

Начало недели – время для перемен, и вам не стоит их бояться! У вас будет много онлайн-встреч с новыми людьми, которые принесут в вашу жизнь что-то позитивное. Поэтому смело идите на контакт и не отказывайтесь от приглашений пообщаться. На выходных лучше сосредоточиться на своей внешности – пойдите к косметологу или измените прическу. Также эти дни благоприятны для покупок одежды и полного обновления гардероба.

Гороскоп на неделю ‒ Рак

Со вторника по четверг забудьте о решении сложных вопросов. В ближайшее время деньги будут исчезать из ваших карманов только из-за того, что вы не будете контролировать свой бюджет. Постарайтесь трезво оценить, на что вы тратите заработанные средства, и подробно расписать, куда они идут. Не забудьте, что кроме ежедневных трат вам стоит отложить деньги на отдых, который вам очень необходим.

Также на этой неделе стоит заняться домом – уборкой или мелким ремонтом. Вас ожидает приятная новость, связанная с вашей квартирой или домом.

Гороскоп на неделю ‒ Лев

Новая неделя будет наполнена волнениями, связанными с вашей личной жизнью. Вам может показаться, что вас разлюбили, или же возникнут подозрения в измене любимого человека. Однако не руководствуйтесь одними эмоциями. Попробуйте решать такие конфликты, как и любую проблему на работе, – спокойно и без поспешных выводов. Это поможет вам прийти к тому решению, которое устроит вас обоих.

Гороскоп на неделю ‒ Дева

Первая половина недели для вас пройдет на удивление легко. У вас будет хорошее настроение к работе и делам. Если вы одиноки, то вас ожидает приятное событие. Вы реализуете многое из запланированного по календарю, что изрядно вас взбодрит и подарит энтузиазм на следующую неделю.

Вторая половина недели благоприятна для учебы и открытия чего-то нового. Обучение позволит расширить кругозор и личностное развитие. Если у вас есть творческое хобби, посвятите ему как можно больше времени. Это позволит вам успокоиться и ясно услышать собственные мысли.

Гороскоп на неделю ‒ Весы

Новая неделя очень благоприятна для обучения. Если вы давно хотели пойти на курсы или освоить новую профессию – время пришло. Результаты не заставят себя долго ждать – уже через несколько месяцев вы сможете смело претендовать на изменение места работы, что положительно скажется на вашем финансовом положении.

Гороскоп на неделю ‒ Скорпион

В начале недели приложите максимум усилий на работе, чтобы получить достойную похвалу от руководства и самоутвердиться в глазах других людей. Добросовестно работайте и принимайте разумные решения. Никому не показывайте своих эмоций, как бы вам трудно ни было.

Гороскоп на неделю ‒ Стрелец

На этой неделе вам нужно быть максимально внимательными к финансам. Проверяйте детально счета и убедитесь, нет ли у вас долгов, которые могут накапливать проценты. Также будьте внимательны с покупками в интернете – возможен обман продавца.

Гороскоп на неделю ‒ Козерог

Забудьте о бессмысленных разговорах с ненужными людьми. Не тратьте напрасно свое время. Контролируйте свою речь и не рассказывайте очень личные вещи малознакомым людям, ведь это может навредить вам. Чтобы лучше провести неделю, поставьте четкую и понятную цель, которая является для вас важной, и поспособствуйте ее достижению.

Гороскоп на неделю ‒ Водолей

Новая неделя будет богата на бурные эмоции, связанные с вашей личной жизнью. Одинокие представители знака могут влюбиться и сразу погрузиться в чувства. Те, кто уже имеет пару, смогут пережить моменты, которые напомнят им о чувстве всепоглощающей влюбленности.

Гороскоп на неделю ‒ Рыбы

Неделя будет для Рыб весьма насыщенной. После трудов судьба подарит вам прекрасную возможность для радости и удовольствия. Вы будете довольны материальным достатком, а также состоянием своих дел, окружением и самим собой. У вас появится уверенность в себе и в завтрашнем дне. Воспользуйтесь этой мегаположительной неделей и ее возможностями.

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