Гороскоп на 1 июня 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в понедельник. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 1 июня от экстрасенсов СТБ.

Овен

В первый летний день на Овнов может навалиться большая куча дел – относитесь к ним без спешки и тщательно работайте на результат. Вечер лучше провести дома, а если у вас все же запланированы гулянья – помните о рабочей неделе и карантине!

Телец

Тельцам сегодня лучше меньше говорить, а больше делать. Старайтесь избегать сплетен. Полезно заняться решением важных проблем и не размениваться по мелочам. Сегодня возможны незначительные потери, которые в будущем принесут пользу. Больших скоплений людей старайтесь избегать.

Близнецы

Близнецам сегодня следует ограничить общение из-за высокой вероятности конфликтов. Стоит исключить из своего лексикона все, что так или иначе несет в себе негативную нагрузку. Это касается бранных слов, негативных мыслей в сторону других людей и выражения агрессии.

Рак

Вам сегодня будет присуща изрядная говорливость. Вы можете воспользоваться этим в работе – вероятно, удастся с легкостью провести важный разговор, которого вы избегали.

Лев

Семейным представителям знака противопоказано в этот день выяснять отношения. Возьмите себе на вооружение холодный расчет и выдержите паузу в острых ситуациях.

Дева

Несмотря ни на что, сегодня представителям знака будет присущ оптимистический настрой, который позволит сохранить адекватность и избежать импульсивных поступков с негативными последствиями.

Весы

День для большинства представителей знака будет полон бодрой энергии и силы, направленной в положительное русло. Его желательно посвятить благотворительности, отдыху, выполнению просьб других людей.

Скорпион

Скорпионов сегодня ожидаеть успех в делах – у вас будет получаться точно, легко и понятно выражать свои замыслы, что будет способствовать хорошим результатам. Беритесь за все с упорством, но не торопитесь – для поспешных действий сейчас неудачное время, и истощение вам ни к чему.

Стрелец

Не забывайте хоть немного следить за языком, чтобы не сказать лишнего. Например, такого, что зацепит кого-то за живое, или того, что выдаст ваш секрет.

Козерог

Сохраняйте гибкость и не сопротивляйтесь изменениям. У тех, кто будет тщательно противиться новому, могут возникнуть существенные осложнения как в психологическом, так и в физиологическом плане.

Водолей

Водолеям сегодня может быть присуща легкая эмоциональная нестабильность. Если на вас навалятся резкие перепады настроения – не пугайтесь. На вас так действует понедельник.

Рыбы

Рыбам стоит больше времени уделить общению – неторопливому, интересному и не обязательно полезному. Не исключены приятные знакомства, в том числе и романтические. Амурные дела сегодня будут протекать спокойно и без эксцессов.

Больше по теме: Финансовый гороскоп на 2020 год для каждого знака зодиака от Алены Куриловой

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ