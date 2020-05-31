Евгения Нохрина о съемках сериала «Как долго я тебя ждала»
Этой весной в эфир телеканала СТБ вышел сериал «Как долго я тебя ждала» производства «Киевтелефильм». А уже сегодня под фото известной актрисы Евгении Нохриной – полсотни лестных комментариев! Пока актриса делится со своими подписчиками красивыми фото со съемок самого эмоционального сериала сезона, мы узнали о ее ощущениях после выхода первых серий.
Евгения, с кем вы смотрели первые серии?
Решила посмотреть первые серии одна.
Как вы оцениваете собственную актерскую игру в сериале?
Себя адекватно оценивать я не могу, но люди пишут много хороших и теплых комментариев. И словами даже невозможно передать, насколько это приятно!
Вашим родным понравилась ваша героиня?
Я очень надеюсь на это! Но они пока не смотрели первые серии.
Сериал Как долго я тебя ждала – смотрите онлайн 1 серию
Как для вас проходил съемочный процесс?
Я вспоминаю весь съемочный период с большой любовью и благодарностью. С командой безумно весело и легко работать! Вы лучшие! Огромное спасибо хочу сказать всем, кто принимал участие в съемках и создавал эту удивительную атмосферу на площадке!