В 14 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 мы увидели три нереально интересных испытания. Кто-то одержал победу, а кто-то дважды потерпел поражение. Что ждет кулинаров на битве черных? Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-2 в 14 выпуске, уже сейчас.

В 14 выпуске кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2 покинул Влад Мицкевич!

Захватывающую битву черных мы увидели в середине выпуска. В двойке самых слабых участников оказались Юлия Жигулина (Кушнир) и Влад Мицкевич. Оба участника допустили фундаментальные ошибки, но один из них не подал главного ингредиента судьям и приготовил вообще не то, что должен быть. Поэтому из-за своей роковой ошибки Владу пришлось уйти с проекта.

Смотрите полный 14 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 онлайн на сайте телеканала СТБ!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ