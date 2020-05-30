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Кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-2 в 14 выпуске от 30.05.2020

30.05.2020

В 14 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 мы увидели три нереально интересных испытания. Кто-то одержал победу, а кто-то дважды потерпел поражение. Что ждет кулинаров на битве черных? Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-2 в 14 выпуске, уже сейчас. 

В 14 выпуске кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2 покинул Влад Мицкевич! 

Захватывающую битву черных мы увидели в середине выпуска. В двойке самых слабых участников оказались Юлия Жигулина (Кушнир) и Влад Мицкевич. Оба участника допустили фундаментальные ошибки, но один из них не подал главного ингредиента судьям и приготовил вообще не то, что должен быть. Поэтому из-за своей роковой ошибки Владу пришлось уйти с проекта. 

Смотрите полный 14 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 онлайн на сайте телеканала СТБ! 

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