Сегодня в эфире телеканала СТБ мы увидели захватывающий 14 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2. На прошлой неделе участники проходили важное испытание и готовили блюда, которые можно употреблять при тяжелых заболеваниях. Но чем удивлял 14 выпуск? Узнаете уже сейчас в нашем материале.

Сегодняшний выпуск начался с тяжелого задания битвы черных. Результат на этот раз зависел от поваров в белых фартуках. Эктор Хименес-Браво пригласил участников с балкона спуститься и сформулировать задачу для черных самостоятельно, чтобы она была максимально справедливой. Один белый фартук выбирает для одного черного только одну категорию. А задача участников в черном – совместить все условия в одном блюде.

На приготовление блюд жюри дало участникам полтора часа. И вот, когда пришло время вердиктов, Эктор пробовал устрицы Эдуарда. Участник приготовил моллюсков с луком, малиной, майонезом, яблоком и индийскими специями. Это необычное сочетание впечатлило судью! Эктор сказал, что впервые за 10 лет он съел блюдо за раз, и это – настоящий праздник для его вкусовых рецепторов!

Вареники Виктора оценивала Ольга Мартыновская. Ей понравилось тесто и начинка, которая была приготовлена из легких. Поэтому результатом как Ольга, так и Виктор были довольны!

Блюдо Юлии пробовал в этот раз Владимир Ярославский. Юлия приготовила равиоли, но член жюри был крайне недоволен грубостью теста и тем, что оно было сырым. Сферификация удалась, но фарш в равиоли был слишком простым.

Как только Влад поставил свое блюдо перед Эктором, член жюри сразу упрекнул его за презентацию. Ведь блюда китайской кухни не подают в минималистичном стиле. Но главный прокол повара состоял в том, что он перепутал перепелку… с курицей! Все судьи и участники были шокированы такой грубой ошибкой Влада!

Никита преподнес свое блюдо Владимиру Ярославскому. Судье понравились приготовленные сало и бобы. В результате Никита, Виктор и Эдуард отправились сразу на балкон. А Юля и Влад в нервах и слезах ожидали окончательного вердикта. Участники допустили фундаментальные ошибки, но один из них не подал главного ингредиента судьям. Поэтому из-за своей роковой ошибки Владу пришлось уйти с проекта.

Таким образом на проекте «МастерШеф. Профессионалы»-2 осталось 10 лучших участников!

На второй день судьи приготовили особенный конкурс. Участники должны были разделиться на пары. По правилам нового задания, кулинары будут готовить обеды вымышленным персонажам из известных фильмов, сериалов и книг. Среди них – Дарт Вейдер, Терминатор, Джокер, Граф Дракула и Дейенерис.

Для Дарта Вейдера Ефим и Витя приготовили световой меч из эклеров. Эктору понравилась идея команды. Остальным членам жюри тоже пришлось по вкусу это блюдо. А вот Юля и Давид приготовили для Дейенерис трон из бисквита. Но сам бисквит был не пропитан, и были недочеты с декорированием блюда.

Обед для Графа Дракулы, который готовили Саша и Женя, пришелся по вкусу членам жюри. Они подали на главный стол страны несколько блюд для самого известного вампира: ароматизированные глаза, сделанные из томатов черри, карамелизированной клубники и глазури; бульон с овощами и говядиной и суфле из крови.

Эдуард и Никита приготовили не только обед для Джокера, но и потрясающую презентацию! Переодетый в Джокера Никита поразил судей проекта не только вкусами блюд, но и своими актерскими способностями! Мужчины приготовили говядину и грушу с соусами в виде взрывчатки.

Владислав и Максим приготовили десерт – глаз Терминатора. Членам жюри тоже понравилось их блюдо.

Но одна команда все же удивила жюри больше всех – это Никита и Эдуард. Именно их признали лучшими в этом состязании! А вот команду зеленых – Юлию и Давида — не простили за ошибки и наградили черными фартуками.

В третьем конкурсе судьи приготовили краш-тест на кулинарную логику. Эдуард и Никита были на прошлом испытании лучшими, поэтому они стали капитанами красных и синих и получили право выбрать себе, помимо команд, еще и своих су-шефов. Правила конкурса могли услышать только капитаны и су-шефы, а другие участники на время покинули главную кухню страны.

Задание капитанов и су-шефов – сформулировать подсказки для команды из ингредиентов и девайсов, которые будут указывать на определенное блюдо. Члены жюри подготовили для участников 8 известных блюд. Но право создавать подсказки просто так никто не одержит! Капитанам и су-шефам придется бороться за каждое блюдо на аукционе. Но о каком аукционе идет речь?

Справятся ли с этой задачей повара, мы увидим уже в следующую субботу. Не пропустите 15 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 6 июня в 19:00 на телеканале СТБ!

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