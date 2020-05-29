Одной из фавориток главного героя проекта «Холостяк»-10 была Кристина. Макс неоднократно приглашал девушку на индивидуальные свидания и даже дарил ювелирные изделия. Уже тогда соперницы отмечали, что Холостяк неравнодушен к Кристине, а значит, она точно дойдет до финала и получит заветное кольцо. Но в реалити невозможно спланировать. И все случилось совсем иначе. Макс Михайлюк попрощался с Кристиной в 10 выпуске. А после финала в студии ток-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» девушка объяснила, почему, по ее мнению, отношения не сложились.

В студии Кристина призналась, что долгое время думала, что покинула проект из-за стрижки. Мол, Макс решил отправить ее домой из-за неудачной длины волос. Неделю девушка не разбирала чемодан в ожидании Холостяка, который, осознав свои ошибки, должен вернуться.

«Я думала, что Макс не сможет меня отпустить. Ведь мне казалось, что у нас сильные чувства, которые я испытываю до сих пор. Но я писала ему. Мне было важно донести, что мои чувства очень честные», — рассказала Кристина.

Холостяк ответил-таки на одно сообщение. Тогда Макс признался, что участница ему действительно нравилась. Более того, у нее были все шансы выиграть, будь она искренняя: «Но мне эта ситуация самому была неприятна, поэтому больше я ничего не отвечал».

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Еще с кастингов девушка говорила, что предпочитает преподносить себя в другом свете, нежели является на самом деле. Причина тому — простое желание понравиться. Однако в реалити такой тактики не хватило надолго.

Кристина еще до проекта выставляла не свои фотографии в социальные сети, что стало известно во время третьего выпуска. А когда Макс предложил участнице распорядиться деньгами и организовать свидание, Кристина предпочла вернуть 25 000. Но сделала это не по своей воле, а посоветовавшись с Алиной. На 10 Церемонию роз девушка пришла с короткими волосами и преподнесла новый образ как стрижку. Хотя Макс понимал, что Крис просто сняла трессы.

«Когда Макс мне говорил, что я нечестна, то я не понимала, о чем он. Ведь таких моментов я не замечаю за собой. Чужие фотографии я выставляла в 19 лет. Средств для путешествий у меня не было. Но я хотела этой жизни», — рассказала девушка.

Макс отметил, что участница живет в иллюзии, которой пытается соответствовать. Ставить планку выше — это хорошо. Но точно не обманывать себя: «Разберись с собой, и тогда не придется верить в жизнь, которой у тебя нет. Делай что-то для того, чтобы жить так, как ты хочешь… Ты очень красивая девушка, и ушла из проекта точно не из-за волос».

По итогу выпуска выяснилось, что, идя на проект, девушка состояла в отношениях. Но сама Кристина именовала их “неформальными”. Мол, мужчина ухаживал, дарил цветы и подарки.

«Ты создала образ, на который я повелся. И я давал тебе возможность исправиться. Но ты предпочла сыграть под дурочку», — заключил Макс.

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