В 14 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 зрители наконец-то узнают, кто прошел в десятку лучших кулинаров страны! Что любят кушать на обед Дейенерис, Джокер и Терминатор? Участники проекта должны приготовить блюда именно для этих персонажей. Но с какими трудностями столкнутся профессионалы? И кто рассердит Эктора в новом выпуске шоу? Узнайте прямо сейчас!

Смотрите в 14 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:

Кто из участников перепутал курицу с перепелкой и тем самым шокировал жюри проекта?

Чем именно обедали бы известные вымышленные персонажи?

Кто вошел в десятку лучших шеф-поваров страны?

Кто из шефов навсегда покинет кухню проекта?

Не пропустите 14 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже завтра, 30 мая, в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

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