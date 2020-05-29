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В 14 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 шефы будут готовить для вымышленных персонажей

29.05.2020

В 14 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 зрители наконец-то узнают, кто прошел в десятку лучших кулинаров страны! Что любят кушать на обед Дейенерис, Джокер и Терминатор? Участники проекта должны приготовить блюда именно для этих персонажей. Но с какими трудностями столкнутся профессионалы? И кто рассердит Эктора в новом выпуске шоу? Узнайте прямо сейчас! 

Смотрите в 14 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:

  • Кто из участников перепутал курицу с перепелкой и тем самым шокировал жюри проекта?
  • Чем именно обедали бы известные вымышленные персонажи?
  • Кто вошел в десятку лучших шеф-поваров страны?
  • Кто из шефов навсегда покинет кухню проекта? 

Не пропустите 14 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже завтра, 30 мая, в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

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