В 14 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 шефы будут готовить для вымышленных персонажей
29.05.2020
В 14 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 зрители наконец-то узнают, кто прошел в десятку лучших кулинаров страны! Что любят кушать на обед Дейенерис, Джокер и Терминатор? Участники проекта должны приготовить блюда именно для этих персонажей. Но с какими трудностями столкнутся профессионалы? И кто рассердит Эктора в новом выпуске шоу? Узнайте прямо сейчас!
Смотрите в 14 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:
- Кто из участников перепутал курицу с перепелкой и тем самым шокировал жюри проекта?
- Чем именно обедали бы известные вымышленные персонажи?
- Кто вошел в десятку лучших шеф-поваров страны?
- Кто из шефов навсегда покинет кухню проекта?
Не пропустите 14 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже завтра, 30 мая, в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!
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