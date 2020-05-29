Начало июня 2020 года знаменуется одним из важнейших православных праздников – Троицей. А какие еще важные даты в церковном календаре есть в первом месяце лета? Читайте в нашем материале перечень церковных праздников на июнь 2020, чтобы не пропустить великие и значимые православные даты, а также дни постов и дни памяти. Все детали – в материале.

Церковные праздники в июне 2020 года:

1 июня – День памяти благоверного князя Дмитрия Донского.

2 июня – День памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия.

3 июня – День памяти благоверного князя Константина и чад егo Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев. Празднование Владимирской иконы Божией Матери.

4 июня – День памяти мучеников Василиска, Иоанна-Владимира, князя Сербского.

5 июня – Отдание праздника Вознесения Господня, обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.

6 июня – Троицкая родительская суббота. День памяти блаженной Ксении Петербургской.

7 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

8 июня – День Святого Духа, или Духов день. День памяти апостолов от 70-ти Карпа и Алфея, а также празднование Кипрской и Тупичевской икон Божией Матери.

9 июня – Обретение мощей преподобного Нила Столобенского, День памяти священномученика Ферапонта, праведного Иоанна Русского.

10 июня – День памяти Святителя Игнатия, преподобной Елены Дивеевской, преподобного Никиты исповедальника.

11 июня – День памяти Блаженного Иоанна, Христа рaди юродивого, Устюжского, обретение мощей преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского.

12 июня – День памяти преподобного Исаакия.

13 июня – Отдание праздника Пятидесятницы, день памяти апостола от 70-ти Ерма, мученика Ермия Команского, а также празднование Луганской иконы Божией Матери.

14 июня – Прославление Святого праведника Иоанна Кронштадтского, день памяти мучеников Иустина Философа.

15 июня – Начало Апостольского поста, день памяти великомученика Иоанна Нового, Сочавского, святителя Никифора исповедальника, патриарха Константинопольского, празднование Киево-Братской иконы Божией Матери.

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16 июня – День памяти мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и девы Павлы.

17 июня – День памяти преподобного Мефодия, игумена Пешношского, святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского.

18 июня – День памяти священномученика Дорофея, епископа Тирского, благоверного князя Феодора Ярославича, Новгородского, перенесение мощей благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского, празднование Игоревской иконы Божией Матери.

19 июня – День памяти преподобных Виссариона, Египетского чудотворца, Варлаама Хутынского, а также празднование икон Божией Матери Пименовской и «Знамение».

20 июня – День памяти священномученика Феодота Анкирского, праведного Павла Таганрогского.

21 июня – День памяти великомученика Феодора Стратилата, святителя Феодора, епископа Ростовского. Празднование икон Божией Матери Урюпинской, Ярославской, Одигитрия Кирилло-Белозерской.

22 июня – День памяти Праведного Алексия Московского, святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.

23 июня – Собор Рязанских святых, обретение мощей Святого Василия, епископа Рязанского, день памяти святителя Иоанна, митрополита Тобольского.

24 июня – День памяти Апостолов Варфоломея и Варнавы, а также празднование Иконы Божией Матери «Достойно Есть».

25 июня – День памяти преподобных Петра Афонского и Онуфрия Великого.

26 июня – День памяти мученицы Акилины, преподобной Александры Дивеевской.

27 июня – Собор Дивеевских святых, день памяти пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского.

28 июня – День памяти Святителя Ионы, пророка Амоса.

29 июня – День памяти Преподобного Тихона Медынского, Калужского, перенесение мощей святителя Феофана, Затворника Вышенского.

30 июня – День памяти мучеников Мануила, Савелa и Исмаила Персидских.

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