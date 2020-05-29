В эту пятницу, 29 мая, в 19:00 в эфире СТБ выйдет пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту», ведущим которого станет Григорий Решетник. Как сложилась жизнь главного героя Макса Михайлюка и его избранницы Даши после реалити, а также какие секреты остались за кадром – узнайте скоро.

Позади 12 недель, наполненных невероятными эмоциями и свиданиями. Из 25 девушек Холостяк выбрал ту единственную, к которой у него успели зародиться чувства. Но прежде чем открыть тайну, осталась ли вместе пара 10 сезона, в студию пост-шоу придут самые яркие холостячки сезона: Алина, Кристина, Аня, Наташа, Оля, Вика, Дана и, конечно же, победительница проекта Даша. Какие изменения произошли в судьбах девушек? Чем они сейчас занимаются? Нашли ли вторую половинку?

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Холостячки получат возможность лично пообщаться с Максом и задать ему все волнующие их вопросы. Впервые главный герой будет находиться в студии от начала и до самого конца. В ходе разговора всплывут интригующие подробности – кто из участниц пытался наладить общение с главным героем после окончания реалити?

Прямо в студии пост-шоу Григорий Решетник предложит девушке, которая привыкла все планировать, сыграть в игру, результат которой определит идеального кандидата на роль ее парня. Кто из известных личностей подойдет ей?

Героями программы станет пара, которая обрела настоящую любовь в 9 сезоне и уже стала семьей – Никита Добрынин и Даша Квиткова. Все подробности минувшей росписи и предстоящей свадьбы – эксклюзивно в пост-шоу!

В качестве эксперта выступит психолог Наталья Холоденко. Она прокомментирует поведение девушек в проекте и вместе с ними разберет, почему у них не сложились отношения с Холостяком.

Кто из участниц является жертвой трендов?

Действительно ли у Кристины были отношения, когда она участвовала в реалити?

Что доведет до слез Алину?

Был ли секс в проекте?

И главный вопрос – смогли ли главный герой и его избранница сохранить отношения после реалити?

Узнайте ответы на все вопросы в финальном пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» в пятницу, 29 мая, в 19:00 на СТБ!

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