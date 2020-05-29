Построить крепкие и счастливые отношения на проекте «Холостяк» — возможно! Это доказала пара прошлого сезона — Никита Добрынин и Даша Квиткова, которые пришли в студию «Холостяк. Життя після проєкту» в качестве молодоженов. Однако главным вопросом для всех телезрителей был: вместе ли Холостяк 10 сезона Макс Михайлюк и его избранница Даша? На финальном пост-шоу с неизменным ведущим Григорием Решетником раскрыли интригу весны 2020! Как сложилась жизнь пары 10 сезона? Сохранили ли двое свои чувства друг к другу, и вместе ли Макс и Даша?

Ведущий Григорий Решетник заметил, что победительница пришла без кольца. Поэтому стало очевидно, что пара 10 сезона реалити «Холостяк» не вместе.

«Был красивый финал. Я была в любовных мечтах. Все было прекрасно. Вернувшись в Киев, Макс начал заниматься своими делами, и я это понимала. Ведь он на несколько месяцев выпал из жизни. А я тем временем вернулась к родителям, чтобы разделить с ними радость. Спустя две-три недели произошла наша встреча. И тут Макс признается, что у него был секс с другой участницей на проекте. В этот момент у меня случился шок, словно облили холодной водой. Могут многое говорить, мол это проект. Но в моем представлении все иначе. Я думала, что мы были парой. Особенно после знакомства с моей семьей», — рассказывает Даша.

Победительница также призналась, что ей сложно “обнулиться” и пойти дальше. Ведь такой поступок она расценивает как предательство. Ранее Даша уже переживала измены, поэтому особенно больно воспринимает сложившуюся ситуацию. Сперва начала даже искать проблему в себе, общаться с психологами. Но вскоре поняла, что винить себя незачем.

«Мы с Максом похожи просто. Он не умеет врать, и я не умею. Мне кажется, что он бы не стал утаивать это. Он честный», — призналась девушка.

Макс Михайлюк не отрицал слова участницы: «Я посчитал, что должен ей об этом сказать. Никакого смысла скрывать не было. Когда-то это стало бы явным. Понимаю, что сделал ей больно. А то, что она испытывает, мне знакомо».

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Холостяк также признался, что неравнодушен к Даше по сей день. Но в силу участия в проекте его поступок сложно расценивать как измену. Ведь до финала главный герой не давал никаких обещаний и не признавался в любви: «Мне нравилась как одна девушка, так и другая. Но ближе была Даша, поэтому выбрал ее. Она до сих пор мне нравится, и я все еще хочу быть с ней».

В заключение избранница Макса отметила, что, возможно, в будущем что-то изменится и она сможет снова быть вместе с Холостяком. Макс симпатичен Даше, а значит, все точки над “і” расставит время.

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