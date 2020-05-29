Состоялось финальное пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту», гостями которого стали Никита Добрынин и Даша Квиткова. Пара познакомилась в реалити «Холостяк», а по итогу 9 сезона приняла решение жить вместе. 20 мая 2020 года двое расписались, закрепив свой статус официально — муж и жена! Украинский проект «Холостяк» стал третьим в мире из всех 29 адаптированных реалити, сложившаяся пара которого заключила брак! Что Никита и Даша рассказали в студии пост-шоу — узнайте в материале.

Никита и Даша показали свои кольца и признались, что благодаря проекту смогли встретить друг друга! Хотя даже если бы кто-то из них не пришел в прошлом году на кастинг, судьба свела бы их в любом случае. Сама Даша отметила, что с участием в реалити все вышло куда интереснее!

«Кажется, после проекта пролетело уже лет 20. У нас супер-насыщенная жизнь. За это время Даша наконец-то получила права, купила себе машину. Я стал снова студентом и продолжаю снимать свои проекты на телевидении», — рассказал Никита. «Мне Никита подарил котика, которого мы назвали Каспером. Я очень хотела кота, но Никита по началу был против, т. к. ему нравятся собаки больше. Но теперь посмотрите… Он каждое утро лежит и нежится с этим котиком», — признается Даша.

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Пара объездила множество стран. За этот год двое побывали в Бразилии, Майами, также на Бали, где экс-Холостяк сделал своей избраннице предложение руки и сердца.

«Нам безумно приятно, что мы встретили друг друга на проекте. Другого варианта, нежели женитьба, мы не рассматривали», — отметил Никита. «В новом статусе ничего не поменялось. Мы уже жили вместе. Но когда ты встречаешь человека, с которым хочешь создать семью и родить детей, то иначе быть не может. Это логическое продолжение», — поделилась Даша.

О 10 сезоне проекта «Холостяк»

«Мы смотрели. Это был очень страстный и интересный сезон. Нам было что обсудить. Но я знаю проект со своей стороны, а Даша — со своей. Поэтому когда видел некоторые ситуации, то понимал, почему так произошло, а никак иначе», — заключил Никита.

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