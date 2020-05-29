30 мая в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдут 17 и 18 выпуски любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, как сложилась судьба героев сериала «Беверли Хиллз 90210» и какие секреты скрывают Сергей Танчинец и его жена Анна. Подробнее читайте в материале.

В 17 и 18 выпусках проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете:

Как сложилась судьба героев сериала «Беверли Хиллз 90210»?

Кто из звезд способен простить измены?

Какие секреты скрывают Сергей Танчинец и его жена Анна?

Насколько хорошо Ирина Федишин знает своего мужа?

Кто из звезд ни за что не подпишет брачный контракт?

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