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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересуют 17 и 18 выпуски от 30.05.2020

29.05.2020

30 мая в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдут 17 и 18 выпуски любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, как сложилась судьба героев сериала «Беверли Хиллз 90210» и какие секреты скрывают Сергей Танчинец и его жена Анна. Подробнее читайте в материале.

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В 17 и 18 выпусках проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете:

  • Как сложилась судьба героев сериала «Беверли Хиллз 90210»?
  • Кто из звезд способен простить измены?
  • Какие секреты скрывают Сергей Танчинец и его жена Анна?
  • Насколько хорошо Ирина Федишин знает своего мужа?
  • Кто из звезд ни за что не подпишет брачный контракт?

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