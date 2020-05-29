«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересуют 17 и 18 выпуски от 30.05.2020
29.05.2020
30 мая в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдут 17 и 18 выпуски любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, как сложилась судьба героев сериала «Беверли Хиллз 90210» и какие секреты скрывают Сергей Танчинец и его жена Анна. Подробнее читайте в материале.
В 17 и 18 выпусках проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете:
- Как сложилась судьба героев сериала «Беверли Хиллз 90210»?
- Кто из звезд способен простить измены?
- Какие секреты скрывают Сергей Танчинец и его жена Анна?
- Насколько хорошо Ирина Федишин знает своего мужа?
- Кто из звезд ни за что не подпишет брачный контракт?
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