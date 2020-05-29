В финальном пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» всегда обсуждаются самые интересные вопросы. Отношения, дружба, соперничество и красота. А вот какой она бывает — понятие растяжимое! Кто из участниц проекта «Холостяк» natural beauty, а кто не совсем — узнайте в материале.

«Я сделала нос, губы подколола (но это уже ерунда), вставила виниры и грудь. Потому что ничего не выросло… А если ничего нет, то что делать?» — призналась Лера.

«Я считаю, что те девочки, которые вкладывают в себя очень много денег, не могут быть не высокомерными. И будут на планку выше остальных. Потому что те девчонки, которые вложили в себя, они себя и любят. Похожи на нарциссов. Я сама сделала себе губы и подбородок», — комментирует Настя.

«Я увеличила себе губы, потому что они были маленькие. Внешность для девочки — самое главное и то, во что нужно вкладывать и финансы, и время, и силы», — поддерживает Аня.

«Когда мне позвонили и сообщили, что я прохожу во второй этап кастингов проекта “Холостяк”, я решила доколоть губы», — рассказывает победительница Даша.

«У меня всегда был армянский нос. Поэтому после участия в первом реалити я посмотрела на себя со стороны и решила сделать ринопластику», — поделилась Дана.

Список Леи превзошел всех: «Я делала маммопластику, ринопластику, вставила виниры, делала инъекции ботокса, увеличила губы. Ни о единой пластике не жалею. У меня все эстетически смотрится».

Кристина призналась, что делала углы нижней челюсти с помощью инъекций: «Я посмотрела на себя в проекте, и было наглядно видно второй подбородок. Сейчас я себе нравлюсь. Если в дальнейшем захочется что-то изменить — изменения будут. Это моя жизнь. Что хочу — то и колю».

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