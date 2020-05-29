Сегодня, 29 мая, на телеканале СТБ выйдут 31 и 32 серии сериала «Майор и магия», который транслируется с понедельника по пятницу в 23:15. Что же произойдет в финальных сериях — читайте прямо сейчас!

Какова темная сторона жизни мэра города? Выяснением этого и займутся герои в 31 серии! Ответ на этот вопрос станет очевидным благодаря магическим видениям Воробьяшкиной, но поверит ли ей майор Амосов? Чем обернется для Лены и Антона поход в театр на спектакль авангардного режиссера, и какой страх настигнет злодейку Куликову? Полозков готов прийти на помощь опальной подчиненной, а тем временем кто-то организовывает похищение провидицы. Страсти накаляются!

Шарлатанка или настоящая ведунья — сможет ли Крест раскусить Воробьяшкину? Это мы узнаем в финальной серии «Майор и магия»! Если его терпению придет конец, девушке будет грозить явная погибель. Майор Амосов и лейтенант Бычков сбились с ног в поисках Лены и в отчаянии обращаются за помощью к ее бабушке. А между тем магическое видение Воробьяшкиной предрекает смерть Амосову от пули Креста.

Video: «Майор и магия»: что произойдет в 31 и 32 сериях (анонс) Сериал Майор и магия — 31, 32 серии на сайте СТБ уже 29.05.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Майор и магия

Больше по теме: Режиссер «Как долго я тебя ждала» о самом эмоциональном сериале сезона и захватывающих съемках

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ