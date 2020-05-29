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Лунный календарь на июнь 2020: когда полнолуние

29.05.2020

Июнь этого года будет непредсказуемым, и благоприятных дней для любых начинаний он приготовил не так уж и много. Лунный календарь на июнь 2020 поможет вам быть в курсе того, какая в данный момент фаза Луны, и спланировать свои дела с минимальными потерями времени и усилий. Читайте в материале, в какие дни будет происходить смена фаз, чтобы воздержаться от любых начинаний в неблагоприятные периоды в июне.

Фазы Луны в июне 2020 года

По лунному календарю на июнь 2020 года циклическая смена фаз Луны будет происходить в такие дни:

Полнолуние – 5 июня

Последняя четверть – 14 июня

Новолуние – 21 июня

Первая четверть – 28 июня

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