Алина долго ждала начала своей истории с главным героем 10 сезона Максом Михайлюком. Хотя зрители полюбили участницу с самых первых недель и активно обсуждали положительные качества девушки в социальных сетях, открытым остается вопрос: почему фаворитка зрителей не стала возлюбленной Макса? Как сложилась жизнь участницы реалити «Холостяк»-10 Алины после проекта, а также испытывает ли холостячка чувства к мужчине до сих пор — узнайте в материале.

Алина — одна из участниц 10 сезона, которая чаще всего выходила в онлайн пост-шоу на официальной странице проекта «Холостяк» в Instagram. Последние несколько месяцев холостячка проводила время в домашнем режиме в связи с карантином. Однако после завершения съемок в реалити успела реализовать самые неожиданные планы своей жизни.

«Сразу после моего участия в реалити я прошла отбор на работу стюардессой. Макса могу назвать идейным вдохновителем», — признается Алина.

Сам Макс отметил, что чаще всего пилоты строят семьи именно со стюардессами, в силу похожего рабочего графика. А пройти кастинг довольно сложно, ведь девушки-стюардессы должны соответствовать строгим психологическим критериям.

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Также Алина призналась, что в жизни ее часто приглашают на свидания. Однако сама девушка отказывается: «Зачем людям морочить голову, если я понимаю, что у нас нет общего будущего». Участница до сих пор испытывает симпатию к Максу, что подтвердилось в студии пост-шоу.

Ведущий Григорий Решетник предложил Алине выбрать одного из трех парней, которые симпатизируют ей, и отправиться с ним на свидание. Но холостячка отказалась, аргументируя это тем, что не нуждается в новых отношениях. Более того, отметила, что ее вероятный парень уже находится в студии, намекая на Макса. Однако сам Холостяк объяснил, что не успел влюбиться в участницу на проекте, поэтому попрощался с ней в 9 выпуске.

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