Гороскоп на 30 мая 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в субботу. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 30 мая от экстрасенсов СТБ.

Овен

Интуиция сегодня с вами будет играть в игры – то подсказывать правильное решение, то подталкивать на большие глупости. Поэтому прежде всего думайте здраво и больше полагайтесь на рацио и логику, чем на внутреннее чутье. И помните: вас не должно интересовать чужое мнение, просто делайте свое дело в свой законный выходной.

Телец

Тем несчастным Тельцам, которым сегодня придется работать, может быть нелегко сосредоточиться. Это и не удивительно, особенно, если вы уже перерабатываете не первый день. Попробуйте отвлечься немного на что-нибудь прекрасное – это поможет сосредоточиться.

Близнецы

У трудолюбивых Близнецов сегодня не будет времени на отдых. Вам придется задействовать всю вашу ловкость, чтобы справиться с запланированным и получить желаемый результат. Хорошо будет даваться работа по дому, хозяйству и огороду. Звезды сулят вам отличный день!

Рак

Тем Ракам, кто имеет пару, важно не допускать вмешательства родственников в вашу личную жизнь. Они, стараясь помочь, могут лишь обострить ситуацию. При возникновении существенных конфликтов лучше отдайте предпочтение специалисту-психотерапевту, чем советам семьи.

Лев

День обещает быть спокойным и тихим, приятным исключением может стать неожиданный подарок. Любовь и сфера романтических отношений будет находиться под благоприятным воздействием звезд. Можете уверенно опираться на деловых и личных партнеров.

Дева

Девам сегодня стоит немного времени посвятить расширению кругозора. Возьмитесь за интересную научно-популярную книгу или посмотрите хороший документальный фильм. Экстрасенсы советуют вам задуматься о построении собственного бизнеса.

Весы

Карантин не совсем хорошо влияет на духовное состояние Весов. Желательно посвятить этот день отдыху, работать можно только над собственным духом или телом. Сейчас удачное время для прощания с плохими привычками, саморазвития и самосовершенствования.

Скорпион

Домашнюю работу лучше сделать утром, а остальное время посвятить только себе, своим делам и заботам. Избегайте ссор, потому что они могут спровоцировать вас на разоблачение старых грехов и тайн.

Стрелец

Сейчас у Стрельцов благоприятное время для ремонта. Подходите к покупкам с умом, чтобы через несколько недель не бежать в магазин. Помните, что перегружать себя тоже не стоит.

Козерог

Высока вероятность отмены запланированных на выходные встреч. Не исключено, что именно сегодня вы получите долгожданное известие о своем прошлом. Также вам стоит быть внимательными с финансами.

Водолей

Сегодня у Водолеев есть высокие шансы попасть под влияние собственных иллюзий. Самообман вряд ли будет иметь хорошие последствия, а потому отдавайте предпочтение пусть и не самому милому сердцу, но все же наиболее логичному решению.

Рыбы

День удачен для посещения больниц. Вероятнее всего, выйдете из них вы довольными, так как все ваши просьбы учтут, при этом специалисты будут с вами вежливыми и дадут действительно полезные консультации.

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