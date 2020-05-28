Год Белой Металлической Крысы по китайскому календарю наступил еще 25 января. Что хозяйка года приготовила каждому из нас? Читайте восточный гороскоп на 2020 год от экстрасенсов СТБ в материале.

Восточный гороскоп на 2020 год – Крыса

В этом году вы сможете выйти невредимым из любой, даже самой сложной ситуации. Вы получите несколько интересных предложений по работе. Не отказывайтесь от них. Лучше рискните, иначе потом будете кусать себе локти за то, что упустили прекрасную возможность. Также Крысам стоит уделить особое внимание изучению иностранных языков, так как есть вероятность частых командировок в Европу.

Что касается личной жизни, то тут все немного сложнее. Есть риск дважды наступить на одни и те же грабли. Проявите осторожность и не позволяйте вешать себе лапшу на уши. Иначе можете остаться у разбитого корыта и в полном одиночестве.

Восточный гороскоп на 2020 год – Бык

В 2020 году Быкам придется побороться за свое место под солнцем. Однако, если вы будете верить в себя и попытаетесь стать лучше, то у вас все выйдет. Звезды советуют отложить немного денег про запас и не тратить их направо и налево. В отношениях с любимым человеком все прекрасно. Главная ваша задача – поддерживать свою половинку. Не лишними будут удачные инвестиции: покупка дома или квартиры смогут принести пассивных доход и еще больше укрепить финансовое положение.

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Восточный гороскоп на 2020 год – Тигр

Крыса будет благосклонна к вам в этом году, ей импонируют ваши смелость и ответственность, стойкость и выдержка. К тому же, вы всегда можете воплотить любую важную идею. Так что рекомендуем засучить рукава и трудиться в поте лица. Это – ваше будущее. В начале года вам могут поступать интересные предложения по работе. Если проект принесет вам новый опыт, советуем согласиться, так как это может помочь достигнуть карьерных высот.

Восточный гороскоп на 2020 год – Кролик (Кот)

2020 год поистине принадлежит Кроликам. Крыса благосклонна к вам, а, значит, любые начинания будут успешны. В наступившем году вам стоит быть честным с собой и окружающими, поскольку вранье может испортить вашу репутацию, что негативно скажется на бизнесе. Ближе к лету могут возникнуть небольшие финансовые трудности, однако вы их быстро преодолеете и уже осенью сможете отложить немного про запас. Одинокие Кролики вполне вероятно встретят свою вторую половинку. Однако не спешите: пусть ваши отношения развиваются постепенно, иначе рискуете все потерять.

Восточный гороскоп на 2020 год – Дракон

Мелкая Крыса решила насолить вам в этом году. За что бы ни брались в этом году Драконы, все будет складываться не слишком хорошо. Плоды ваших усилий поспеют нескоро. Это может сказаться на вас, несмотря на поддержку близких. Но не стоит отчаиваться. Только благодаря усердию и твердой вере в себя вы все же достигнете небывалых успехов. Опасный период – осень 2020 года. Есть риск возобновления хронических заболеваний. Так что для профилактики советуем отказаться от вредных привычек и пересмотреть свое питание. Иначе месяц в больнице вам гарантирован.

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Восточный гороскоп на 2020 год – Змея

Год должен сложиться удачно, но только в том случае, если вы проявите смекалку и желание работать. Новые знакомства могут открыть перед вами перспективные горизонты, но придется потрудиться на славу. Крыса не любит лентяев и лежебок, так что крутиться вам, как белке в колесе. Зато ближе к осени вы сможете немного расслабиться и пожинать плоды своего собственного труда где-нибудь на экзотических островах в компании второй половинки. Кстати, да, одинокие Змеи обзаведутся верным другом.

Восточный гороскоп на 2020 год – Лошадь

Вполне удачный год для того, чтобы изменить свою жизнь на 180 градусов. Если вы давно мечтали о своем бизнесе, самое время вложить немного деньжат и рискнуть. Крыса благосклонна к трудягам, так что вероятность остаться у разбитого корыта практически равна нулю. Только обходите игровые автоматы десятой дорогой. Азарт – не ваш конек. Не стоит испытывать терпение хозяйки года, иначе быть беде.

Восточный гороскоп на 2020 год – Овца (Коза)

2020 год обещает перемены к лучшему, если вы выйдете из режима упертой козы и включите функцию компанейской овечки. Будьте открытыми ко всему новому, и, возможно, в вашей жизни появится принц на белом коне, который подарит трехэтажный замок у моря и ожерелье из белого жемчуга. Ну а тем же Козочкам, кто давно в паре, год Крысы сулит возобновление страсти: вы заново влюбитесь в свою вторую половинку. Разве это не прекрасно?

Восточный гороскоп на 2020 год – Обезьяна

В 2020 году вам стоит быть очень осторожными. Крыса не любит спешки, а это значит, что вы добьетесь успеха только в том случае, если будете проявлять терпение и не станете сдаваться после первой же неудачи. Ближе к середине года вы достигнете кое-какой стабильности и даже сможете воплотить в реальность маленькую мечту. Только не загордитесь, иначе Крыса отвернется от вас и вторую половину года будете страдать, как великий мученик, но ничего толкового у вас не получится.

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Восточный гороскоп на 2020 год – Петух

Представителей этого знака ждет непростой год. Петухам придется попотеть. Но при правильном расставлении приоритетов вам все же удастся достичь небывалых высот. Только не стоит резко менять работу и вестись на обещание о заоблачном богатстве. Помните: бесплатный сыр бывает только в мышеловке, так что проявите мудрость и рассудительность. Весной вы можете окунуться в романтику с головой. Оно и понятно – к вам придет долгожданная любовь!

Восточный гороскоп на 2020 год – Собака

Собака – преданный друг и соратник, который бросит все самые важные дела ради помощи ближнему. Вы готовы из кожи вон вылезти, чтобы угодить другому. Однако в стремлении угодить всем и каждому не стоит забывать о собственных потребностях. Если вы хотите достичь успеха, придется хорошенько потрудиться. Напишите план и четко следуйте ему. И не бойтесь обращаться за помощью к людям, у которых больше опыта и есть полезные связи. Их знания могут вам пригодиться.

Восточный гороскоп на 2020 год – Свинья (Кабан)

Работящий Кабанчик уже заработал себе столько желудей, что с лихвой хватит на весь следующий год. Однако не стоит останавливаться на достигнутом. Впереди еще очень много дел, которые требуют вашего внимания. В отношении с любимым человеком могут возникнуть некоторые трудности, но только в том случае, если вы не захотите прислушиваться к советам и пожеланиям второй половинки. Для одиноких Хрюшек год принесет положительные изменения: замужество или рождение детей принесут много счастья.

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